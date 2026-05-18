Il Bosco Sacro dell’Appia Antica ascolta gli alberi grazie alla tecnologia Plantvoice

Il Bosco Sacro, cuore del Parco Regionale dell’Appia Antica, si estende lungo la storica Via Appia Antica, la “Regina Viarum”, riconosciuta “Patrimonio UNESCO dal 2024”. Questo angolo di natura e storia, che abbraccia oltre 4.500 ettari tra Roma e la Valle della Caffarella, rappresenta un ecosistema unico, dove natura, archeologia e paesaggio convivono da duemila anni. All’interno del Bosco Sacro si trovano esemplari di alberi storici di eccezionale valore: pioppi centenari lungo le rive dell’Almone, roverelle vetuste, un oliveto con oltre duecento ulivi plurisecolari, lecci secolari e altre specie monumentali come olmi, bagolari, fichi e filliree aggrappate alle antiche cisterne romane.

La densità della vegetazione e la qualità del silenzio rendono questo luogo particolarmente suggestivo, con un nucleo di circa 120 lecci alcuni dei quali con più di 250 anni di vita che dialogano naturalmente con il Ninfeo di Egeria, fondendo mito, paesaggio e archeologia in modo indissolubile.

È proprio in questo contesto che la startup altoatesina Plantvoice installerà i propri sensori linfatici il 24 maggio 2026, in occasione della Giornata Europea dei Parchi. Fabrizio Molina, Commissario Straordinario del Parco, dichiara: “abbiamo scelto di investire in questo progetto perché crediamo che la salvaguardia dell’ambiente debba fondarsi su conoscenza, responsabilità e capacità di ascolto. I sensori installati sugli alberi ci permetteranno di monitorarne lo stato di salute in modo continuo e scientificamente rigoroso, trasformando la prevenzione in uno strumento concreto di tutela. Il coinvolgimento di Plantvoice nasce proprio da questa visione: dare una ‘voce’ agli alberi significa renderli protagonisti attivi del processo di conservazione. Attraverso la loro tecnologia, possiamo interpretare segnali che altrimenti resterebbero invisibili, intervenendo tempestivamente e in maniera mirata”.

Una scelta simbolica per la Giornata Europea dei Parchi

La data del 24 maggio non è casuale: la Giornata Europea dei Parchi, istituita dalla Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC), celebra la nascita del primo parco nazionale europeo nel 1909 in Svezia e richiama ogni anno l’importanza del patrimonio arboreo anche in contesti urbani, sottolineandone il ruolo cruciale per la qualità della vita, la salute delle persone e l’equilibrio ambientale delle città.

Secondo dati FAO, negli ultimi dieci anni le aree urbane europee hanno perso oltre 290.000 ettari di verde pubblico, con l’Italia tra i Paesi più colpiti. Nel 2024 diverse città italiane hanno registrato mobilitazioni contro progetti di riduzione del verde, come il Parco Bassini a Milano, il taglio di alberi secolari per l’ampliamento della tangenziale di Mestre o il ridimensionamento di giardini storici a Torino. In questo contesto, la Via Appia Antica rappresenta un’eccezione virtuosa: un’area protetta che ha resistito alle pressioni edificatorie, e l’installazione dei sensori Plantvoice diventa un simbolo concreto di come tecnologia e tutela ambientale possano lavorare insieme.

Plantvoice: dalla sperimentazione artistica al monitoraggio scientifico

Il progetto sul Bosco Sacro è la seconda esperienza di Plantvoice nel monitoraggio di piante monumentali e aree di pregio, dopo la partecipazione a Orticolario 2025, con l’installazione dei sensori su piante monumentali per l’opera “The Secret Garden” di Alessandro Puccia a Villa Erba. Matteo Beccatelli, CEO e co-founder di Plantvoice, sottolinea: “abbiamo sempre immaginato la tecnologia come un ponte tra esseri umani e mondo vegetale. A Roma, lungo la Via Appia che per duemila anni ha connesso culture e civiltà, i nostri sensori contribuiranno a connettere presente e futuro, dati e bellezza, scienza e cura ambientale. Ascoltare le piante del Bosco Sacro non è solo un gesto scientifico, ma un atto di responsabilità verso le generazioni future e un argine contro la miopia di chi vorrebbe sacrificare il verde pubblico a interessi di breve termine”.

Tecnologia linfatica al servizio dell’ambiente urbano

I sensori Plantvoice, innesti intelligenti che analizzano la linfa delle piante senza danneggiarle, raccolgono dati fisiologici in tempo reale, inviandoli a una piattaforma cloud con algoritmi di intelligenza artificiale personalizzati. Questa tecnologia permette di monitorare la vigoria degli alberi, individuando precocemente stress idrici, nutrizionali o patologici; misurare l’assorbimento di CO₂, quantificando il contributo reale di ogni albero alla qualità dell’aria; calcolare l’impronta carbonica delle aree verdi e ottimizzare le risorse idriche ed energetiche dedicate alla manutenzione del verde pubblico.

Beccatelli conclude: “quando un albero viene definito ‘malato’ o ‘pericoloso’ senza dati oggettivi verificabili, si apre la strada a scelte arbitrarie. I nostri sensori forniscono invece una fotografia fisiologica precisa: possiamo dire se una pianta è realmente in sofferenza o se invece è vitale e produttiva. Questo trasforma il dibattito pubblico da emotivo a razionale, dando ai cittadini e alle amministrazioni strumenti concreti per prendere decisioni informate”.

L’installazione del 24 maggio segnerà l’inizio di un monitoraggio continuativo che fornirà dati preziosi per la gestione sostenibile del Parco Regionale dell’Appia Antica, aprendo la strada a future collaborazioni con altre aree protette e amministrazioni pubbliche interessate a coniugare innovazione tecnologica, tutela del patrimonio naturale e trasparenza decisionale verso i cittadini.