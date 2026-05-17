Il cratere di Aorounga nel Sahara: una vista spettacolare dalla ISS | FOTO

Aorounga non è solo un buco nella sabbia: osservato dall’alto, rivela una struttura quasi perfettamente circolare, un anello che testimonia la violenza di quell’impatto. I geologi stimano che l’evento possa risalire a circa 345 milioni di anni fa, durante il periodo Devoniano, un’epoca in cui la vita stava vivendo importanti trasformazioni, con i primi pesci dotati di vere e proprie ossa che popolavano i mari e le prime piante terrestri che cominciavano a colonizzare la terraferma. Immaginare un meteorite gigante che si abbatte su quella regione arida fa sembrare l’evento quasi epico, una catastrofe naturale che ha modificato per sempre il paesaggio circostante.

Il cratere stesso non è profondo come una voragine sotterranea, ma la sua presenza è evidente per la disposizione concentricamente circolare delle rocce e dei sedimenti. Queste caratteristiche hanno permesso agli scienziati di distinguerlo da semplici depressioni naturali o dalle forme modellate dall’erosione e dal vento del Sahara. In effetti, Aorounga fa parte di un insieme di crateri, un cosiddetto “campo di crateri”, che include anche gli anelli vicini di dimensioni più piccole, suggerendo che la regione possa essere stata colpita più volte da frammenti di meteoriti, come se la Terra fosse stata bersaglio di una pioggia di corpi celesti in un lontano passato.

Ciò che rende Aorounga particolarmente affascinante è anche la sua capacità di raccontare una storia geologica silenziosa, visibile solo a chi sa leggere le linee dei suoi anelli e la disposizione delle rocce. Oggi, il cratere non è solo un oggetto di studio per geologi e astronomi, ma anche un simbolo della connessione tra il nostro pianeta e l’Universo. Ogni cratere è, in un certo senso, una pagina di diario scritta dagli impatti cosmici che hanno modellato la Terra molto prima che l’uomo apparisse sulla scena. Passeggiare virtualmente tra i contorni del cratere di Aorounga significa fare un viaggio nel tempo, osservare i segni di forze immense e comprendere quanto fragile e allo stesso tempo resiliente sia il nostro pianeta.