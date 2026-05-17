Sergei Kud-Sverchkov, cosmonauta di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, ha condiviso una fotografia scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale, da un’altitudine di circa 400km sopra la Terra. L’immagine mostra il cratere di Aorounga, situato nel nord del Ciad, in Africa. È una delle strutture da impatto meglio conservate al mondo. Il cratere di Aorounga è uno di quei luoghi che catturano immediatamente l’immaginazione, non solo per la sua forma suggestiva ma per la storia antica che custodisce sotto la superficie. Si trova nel deserto del Sahara, nella regione settentrionale del Ciad, e rappresenta uno dei rari esempi di strutture geologiche note come crateri da impatto meteorico, ovvero segni lasciati da oggetti provenienti dallo spazio che, milioni di anni fa, hanno colpito la Terra con una forza incredibile.
Il cratere di Aorounga nel Sahara: una vista spettacolare dalla ISS | FOTO
Il cratere di Aorounga è uno di quei luoghi che catturano immediatamente l’immaginazione, non solo per la sua forma suggestiva ma per la storia antica che custodisce sotto la superficie
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