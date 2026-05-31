Il fascino della neve sull’Etna, il manto resiste alla primavera | FOTO

Nonostante il calendario annunci ormai l’imminente arrivo dell’estate, l’Etna continua a sorprendere con il suo profilo ancora imbiancato dalla neve. Nella mattinata di oggi, domenica 31 maggio, il vulcano più alto d’Europa si è mostrato in tutta la sua maestosità, con le cime candide che spiccano sotto un intenso cielo azzurro. A documentare questo suggestivo scenario è la nostra affezionata lettrice Antonella Infanta, che ci ha inviato alcune fotografie capaci di catturare il fascino di un paesaggio in cui primavera e inverno sembrano incontrarsi. Le distese di neve ancora presenti creano infatti un contrasto spettacolare con il verde dei boschi e con la luce limpida di questa giornata.