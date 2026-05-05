Il maltempo infierisce sulla Toscana: allagamenti a Massa-Carrara, il Carrione sorvegliato speciale

Un’ondata di maltempo sta colpendo la Toscana ed in particolare la provincia di Massa-Carrara in queste ore, concentrando la sua furia soprattutto sul litorale e nel territorio comunale di Carrara dove si registrano criticità. La preoccupazione principale riguarda il torrente Carrione che ha raggiunto rapidamente il primo livello di guardia nella zona di Avenza, costringendo le autorità a un monitoraggio continuo e serrato del corso d’acqua. Sulla costa apuana la viabilità è seriamente compromessa da numerosi allagamenti stradali che stanno interessando sia la zona di Carrara sia quella di Massa, creando pesanti rallentamenti e disagi ai residenti. Come già accaduto in passate occasioni, la stazione ferroviaria di Massa Centro è tornata a essere un punto critico a causa dell’allagamento del sottopasso, rendendo difficili gli spostamenti per i viaggiatori e richiedendo l’intervento immediato dei tecnici preposti. I dati pluviometrici sono davvero rilevanti: ben 107 mm dalla mezzanotte nella zona tra Avenza e Massa, seguono i 97 mm di Stazzema e Pietrasanta (LU), 96 mm di zona Torano a Carrara, 94 mm a Pian della Fioba (Massa).

L’appello delle autorità e i dati sulle precipitazioni

Il sindaco di Carrara, Serena Arrighi, ha lanciato un avviso urgente attraverso i canali ufficiali: “Evitare gli spostamenti non necessari nelle prossime ore. Questa mattina sono già caduti sul territorio comunale circa 80 millimetri di pioggia e l’arrivo di un’altra forte cella temporalesca è previsto nelle prossime ore. Si consiglia di evitare gli spostamenti non necessari fino al termine della perturbazione. La Protezione civile è attivata e al già lavoro sul territorio. Per segnalazioni chiamare il numero 0585 641735“.

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