Il maltempo riporta la neve in Lombardia: nevicate fino a 1300 metri nel Bresciano, spettacolo a Livigno | VIDEO

La neve è tornata ad imbiancare le montagne della Lombardia a metà maggio. Il peggioramento è dovuto alla perturbazione in discesa dall’Europa centrale che sta investendo il Nord Italia. Mentre in pianura imperversano i temporali, la neve sta imbiancando le località di montagna, come al Passo Tonale, a 1.800 metri di quota, e anche a Ponte di Legno, a 1.250 metri in provincia di Brescia. Nel Comune bresciano, la temperatura è di +2°C e i fiocchi di neve hanno iniziato a cadere nel primo pomeriggio. Spettacolari le immagini della fitta nevicata in corso a Livigno, località a 1.800 metri in provincia di Sondrio.

Nel weekend, le previsioni danno un miglioramento, con il ritorno del sole e temperature in ripresa.

Maltempo Lombardia, nevicata di metà maggio a Ponte di Legno

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