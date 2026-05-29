Il monsone in India rallenta: previsioni di pioggia al 90% e arrivo in ritardo

L’India si prepara ad affrontare una stagione monsonica particolarmente complessa, caratterizzata da un calo delle precipitazioni e da un ritardo nell’arrivo delle piogge sulla terraferma. L’India Meteorological Department ha recentemente rivisto al ribasso le proprie stime, portando le previsioni di pioggia al 90% rispetto alla media a lungo termine, in calo rispetto al 92% ipotizzato nel mese di aprile. Si tratta della previsione più bassa mai registrata dall’agenzia meteorologica indiana nel periodo che precede l’arrivo del monsone. Attualmente esiste una probabilità del 60% che le piogge monsoniche scendano al di sotto della soglia del 90%, una condizione che gli esperti classificano tecnicamente come carente, dato che l’agenzia non ha criteri per dichiarare ufficialmente la siccità. Questo scenario meteorologico avrà profonde ripercussioni su gran parte del territorio nazionale.

Precipitazioni carenti e temperature in aumento

Il Direttore Generale dell’agenzia meteorologica, M. Mohapatra, ha precisato che diverse macroregioni dell’India saranno maggiormente colpite dalla mancanza di precipitazioni. In particolare, i territori situati a Nord/Ovest, le aree centrali e le zone del Sud assisteranno a livelli di pioggia nettamente inferiori alla norma stagionale. Oltre alla scarsità d’acqua, la popolazione dovrà far fronte a un innalzamento generale delle temperature. I valori termici, sia durante le ore diurne sia nel corso della notte, si manterranno su livelli più alti rispetto alle medie consuete, aggravando ulteriormente il quadro climatico delle prossime settimane.

Il ritardo sulla tabella di marcia

Un altro elemento di grande attenzione riguarda le tempistiche dell’arrivo della perturbazione. Inizialmente, gli esperti avevano previsto che il monsone avrebbe toccato lo stato del Kerala intorno al 26 maggio. Tuttavia, le ultime analisi indicano che il fenomeno meteorologico si manifesterà verosimilmente soltanto nella prima settimana del mese di giugno. Il Segretario del Ministero delle Scienze della Terra, M. Ravichandran, ha confermato questo stallo spiegando che il sistema monsonico ha già raggiunto i mari situati a Sud dell’India, ma purtroppo non ha ancora compiuto il passo decisivo verso la terraferma, prolungando così l’attesa per milioni di cittadini.