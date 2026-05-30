Il MUSE piange Michele Lanzinger: leader e innovatore dei musei scientifici

La scomparsa di Michele Lanzinger, storico direttore del MUSE – Museo delle Scienze di Trento, segna una perdita profonda per il panorama culturale e museale italiano e internazionale. Il presidente, il consiglio di amministrazione, la direzione, il comitato scientifico e tutta la comunità del museo si stringono alla moglie Giuliana, ai figli Sofia e Leonardo e a tutta la famiglia “nel dolore per la scomparsa di Michele Lanzinger, storico direttore del Museo, nonché figura di assoluto rilievo nel panorama culturale e museale italiano e internazionale”. Michele Lanzinger non è stato semplicemente un direttore: è stato il motore di una profonda metamorfosi culturale della nostra istituzione museale. Sotto la sua guida lungimirante e visionaria, il Museo Tridentino di Scienze Naturali si è trasformato nel MUSE, diventando un’eccellenza capace di coniugare rigore scientifico, partecipazione, architettura d’avanguardia e un dialogo costante con il territorio, le istituzioni e la società.

La sua direzione ha permesso al museo di emergere come modello internazionale di innovazione e di eccellenza culturale, rafforzando il legame tra conoscenza scientifica e fruizione pubblica, con un approccio che ha valorizzato sia il patrimonio esistente sia le nuove prospettive museali.

Riconoscimenti nazionali e internazionali

Grazie alla sua visione, il MUSE è diventato un punto di riferimento internazionale. Michele Lanzinger ha ricoperto prestigiosi ruoli pubblici, tra cui la presidenza di ICOM Italia (International Council of Museums) e di ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici), oltre alla partecipazione ai comitati direttivi di ECSITE (European Network of Science Centers and Museums) e ICOM Europe.

Questi incarichi testimoniano il suo impegno costante per la diffusione della cultura scientifica e per il rafforzamento della rete museale internazionale, consolidando il ruolo del MUSE come modello di riferimento per musei di scienze e centri culturali nel mondo.

Ispirazione per generazioni di museologi e ricercatori

La sua inesauribile curiosità intellettuale e la sua profonda cultura hanno ispirato generazioni di museologi, studiosi, ricercatori e divulgatori. Colleghi e collaboratori ricordano la sua capacità di stimolare il pensiero critico e la creatività, con una dedizione che andava oltre le responsabilità istituzionali.

Oggi tutto lo staff del museo piange un leader autorevole, sempre disponibile all’ascolto e al dialogo, definito “una guida e un’instancabile fucina di idee, con una passione contagiosa per la conoscenza”. La sua eredità resterà nel tempo, non solo attraverso le strutture e le innovazioni del MUSE, ma soprattutto attraverso l’impatto umano e culturale che ha saputo lasciare su chi ha avuto la fortuna di lavorare accanto a lui.

Con la scomparsa di Michele Lanzinger, il MUSE – Museo delle Scienze di Trento perde una figura fondamentale, capace di fondere rigore scientifico e passione educativa in un progetto museale unico. La sua visione rimane come guida e ispirazione per il futuro del museo, per il territorio e per la comunità scientifica internazionale.