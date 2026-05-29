Il No di Copenaghen a Elon Musk: fondo pensione danese mette SpaceX in black list

Nel dinamico scenario dei mercati finanziari globali del 2026, la traiettoria verso lo sbarco in borsa di una delle compagnie private più preziose al mondo ha subito una brusca frenata sul fronte istituzionale europeo. Una notizia esclusiva diffusa dall’agenzia di stampa internazionale Reuters il 29 maggio 2026 ha rivelato che un importante fondo pensione danese ha deciso ufficialmente di escludere SpaceX dal proprio portafoglio di investimento. La decisione, arrivata proprio nelle fasi cruciali che precedono la tanto attesa quotazione pubblica dell’azienda aerospaziale, riflette una crescente tensione tra i colossi della Silicon Valley e i rigidi criteri di trasparenza adottati dai grandi gestori patrimoniali del Nord Europa. La mossa lancia un segnale inequivocabile all’intero comparto della finanza globale, sollevando dubbi sostanziali sulla sostenibilità dei prezzi di collocamento e sull’accentramento decisionale che caratterizza l’impero industriale di Elon Musk.

Il verdetto di Copenaghen: la presa di posizione di Akademikerpension

La reazione contraria del mercato istituzionale europeo è stata guidata da Akademikerpension, un rinomato fondo previdenziale danese che gestisce un patrimonio stimato in circa 25 miliardi di dollari per conto di accademici e professionisti. Attraverso una nota ufficiale, il fondo ha comunicato l’inserimento immediato della compagnia aerospaziale nella propria lista di esclusione, precludendo qualsiasi partecipazione finanziaria in vista del debutto sul mercato azionario. Non si tratta di una scelta isolata o puramente ideologica, ma di una deliberata strategia di gestione del rischio che mira a tutelare i risparmi dei lavoratori di fronte a operazioni finanziarie ritenute eccessivamente speculative o prive delle necessarie tutele democratiche interne. I vertici del fondo hanno chiarito che le attuali condizioni di strutturazione dell’offerta pubblica non soddisfano i requisiti minimi di affidabilità richiesti per gli investimenti istituzionali a lungo termine.

Il nodo della valutazione finanziaria: un valore giudicato fuori mercato

Il primo grande pilastro su cui si fonda il boicottaggio finanziario della Danimarca riguarda la colossale valutazione di mercato che sta accompagnando il collocamento azionario della società. Secondo i dati esaminati dagli analisti nordeuropei, le indicazioni della vigilia attribuiscono all’azienda un valore strabiliante che oscilla intorno a 1,8 mila miliardi di dollari. Il capo degli investimenti di Akademikerpension, Anders Schelde, ha definito questa cifra ampiamente ingiustificata e priva di fondamentali macroeconomici solidi, affermando che è matematicamente complesso difendere un valore che superi la soglia psicologica del singolo trilione di dollari. La critica mossa dal fondo mette in guardia la comunità dei risparmiatori sul fatto che agli investitori viene richiesto di accettare un premio per il rischio incredibilmente basso a fronte di una realtà aziendale caratterizzata da forti incertezze operative e tecnologiche nel lungo periodo, configurando il rischio di una potenziale bolla speculativa nel settore dell’aerospazio.

Carenze di governance: il controllo assoluto di Elon Musk sul consiglio di amministrazione

L’altro elemento di forte frizione che ha spinto il fondo danese verso una bocciatura senza appello riguarda l’architettura dei poteri interni alla compagnia. Gli analisti hanno espresso profonda preoccupazione per una governance societaria giudicata estremamente carente e sbilanciata. L’impianto azionario previsto per lo sbarco in borsa consentirebbe a Elon Musk di mantenere saldamente nelle proprie mani oltre l’ottanta percento dei diritti di voto complessivi. Questa eccezionale concentrazione di potere azionario si somma al fatto che il magnate ricopre simultaneamente le cariche di amministratore delegato, capo tecnologico e presidente del consiglio di amministrazione. Secondo la dichiarazione ufficiale del fondo danese, questa struttura di comando elimina di fatto qualsiasi forma di controllo indipendente da parte del board, rendendo legalmente e praticamente impossibile rimuovere il fondatore o contestarne le decisioni strategiche anche qualora queste andassero contro gli interessi dei piccoli azionisti di minoranza.

I precedenti storici e l’impatto sulla finanza sostenibile globale

La decisione di escludere SpaceX rappresenta la naturale prosecuzione di una politica di investimento molto rigorosa che ha già visto Akademikerpension salire alla ribalta delle cronache finanziarie globali per le sue storiche frizioni con il mondo Musk. In passato, lo stesso fondo danese aveva liquidato interamente le proprie posizioni azionarie all’interno di Tesla a causa di accesi conflitti legati ai diritti sindacali dei lavoratori nei paesi scandinavi e a perplessità sulla condotta del management. Questo nuovo strappo, avvenuto proprio nel giorno del debutto delle negoziazioni e riportato prontamente da Reuters, evidenzia come i grandi attori della finanza sostenibile stiano applicando filtri sempre più severi non solo ai parametri ecologici, ma anche ai criteri di gestione aziendale noti come fattori ESG. Il rifiuto di partecipare all’IPO di SpaceX da parte di un investitore istituzionale europeo potrebbe innescare un effetto domino tra gli altri fondi sovrani e previdenziali del continente, costringendo i consorzi bancari di Wall Street a rivedere le metriche di trasparenza per non perdere il supporto dei grandi capitali globali.