Il potere assoluto dei fondatori: come le azioni a doppia classe blindano il controllo di Meta e SpaceX

Il panorama della corporate governance globale sta assistendo a un consolidamento senza precedenti di strutture azionarie che ridefiniscono il concetto stesso di democrazia societaria. Come dettagliato in un’analisi approfondita pubblicata dall’agenzia di stampa Reuters, l’impiego delle azioni a doppia classe è diventato lo strumento giuridico prediletto dai fondatori delle mega-aziende tecnologiche per blindare la propria leadership. Questa architettura societaria si basa sulla creazione di due o più categorie di titoli azionari distinte, dove le azioni destinate al mercato pubblico possiedono un solo voto per ciascuna quota, mentre le azioni riservate ai fondatori o ai partner storici godono di diritti di voto maggiorati, spesso pari a dieci o più voti per singola azione. Questo stratagemma legale scinde definitivamente il potere economico dal potere decisionale, consentendo ai leader storici di mantenere il controllo assoluto sulle scelte strategiche pur possedendo soltanto una frazione minoritaria del capitale azionario complessivo dell’azienda.

Il caso di scuola di Meta e la blindatura di Mark Zuckerberg

Nell’ambito delle società pubbliche quotate a Wall Street, il colosso dei social media Meta rappresenta l’esempio più celebre e studiato di questa asimmetria di potere. Grazie a una struttura blindata basata su azioni di Classe A e Classe B, Mark Zuckerberg detiene stabilmente la maggioranza assoluta dei diritti di voto, nonostante la sua quota di proprietà effettiva sia scesa sensibilmente nel corso degli anni a seguito delle periodiche vendite di capitale. Questa concentrazione di potere offre al fondatore un’immunità totale contro le incursioni degli investitori attivisti e contro i tentativi di scalata ostile da parte di competitor o fondi speculativi. Sebbene questa configurazione permetta a Meta di perseguire strategie di lunghissimo periodo senza l’assillo dei risultati trimestrali, l’assenza di contrappesi interni continua a sollevare aspre critiche da parte delle associazioni di azionisti istituzionali, i quali si trovano di fatto privati della possibilità di influenzare le decisioni di governance o di chiedere un avvicendamento al vertice anche nei momenti di profonda crisi aziendale.

SpaceX alla vigilia dell’IPO: il modello di controllo applicato allo spazio

La medesima logica di accentramento del potere sta guidando l’imminente sbarco sui mercati pubblici di SpaceX, l’azienda aerospaziale che si appresta a realizzare la più grande offerta pubblica iniziale della storia finanziaria. Le indiscrezioni e le analisi legali confermano che Elon Musk intende applicare rigorosamente lo schema delle dual-class shares per preservare il controllo assoluto sulla rotta strategica della compagnia. La struttura societaria definita per la quotazione permetterà a Musk di raccogliere decine di miliardi di dollari sul mercato retail e istituzionale senza cedere un solo millimetro del proprio potere decisionale. Questo approccio si rivela coerente con la filosofia gestionale dell’imprenditore, il quale ha sempre preteso una totale libertà operativa per finanziare i suoi ambiziosi piani di colonizzazione spaziale e per integrare l’infrastruttura di Starlink con il nascente ecosistema dell’intelligenza artificiale, considerati progetti troppo complessi e rischiosi per essere sottoposti al giudizio quotidiano degli analisti di borsa.

Il dibattito a Wall Street tra tutela degli investitori e spinta all’innovazione

La proliferazione delle strutture a doppia classe alimenta un dibattito accesissimo tra i consulenti legali, le autorità di regolamentazione e i gestori dei grandi fondi pensione. I sostenitori di questo modello affermano che la stabilità del comando sia una condizione essenziale per favorire l’innovazione di rottura, poiché protegge i manager visionari dalla dittatura del breve termine tipica dei mercati regolamentati. Al contrario, i difensori della corporate governance tradizionale avvertono che la mancanza di meccanismi di controllo e di sanzione espone le aziende a gravi rischi di gestione, legati all’insindacabilità delle scelte dei singoli leader. Le agenzie di rating della governance e gli indici azionari più prestigiosi stanno studiando l’introduzione di criteri restrittivi o di clausole di decadenza temporale, note come sunset clauses, per obbligare le società a convertire le azioni speciali in titoli ordinari dopo un determinato numero di anni, cercando di ristabilire un equilibrio equo tra la tutela degli azionisti di minoranza e l’estro creativo dei fondatori.