Il ritorno del Super El Niño: cosa ci insegnano gli eventi del passato

L’ombra imponente di un nuovo e potentissimo “Super El Niño” si sta allungando sul nostro pianeta, minacciando di sconvolgere la vita di centinaia di milioni di persone e di alterare i fragili ecosistemi per i decenni a venire. Questo fenomeno climatico ciclico, caratterizzato da un anomalo e marcato riscaldamento delle acque nell’Oceano Pacifico equatoriale, possiede l’intrinseca capacità di modificare radicalmente la circolazione atmosferica su scala globale. Le drammatiche conseguenze delle sue passate manifestazioni estreme risuonano ancora nei dati storici, avendo lasciato un’eredità di devastazioni meteorologiche e profonde ferite economiche che si sono protratte molto oltre il fisiologico raffreddamento delle correnti oceaniche. Oggi, mentre una nuova e minacciosa anomalia termica prende forma e si rafforza in vista dell’inverno, gli scienziati e i governi di tutto il mondo cercano risposte cruciali, analizzando il passato per decifrare l’entità delle sfide che l’umanità dovrà inevitabilmente affrontare nel prossimo futuro.

Un conto salato per l’economia globale

Le conseguenze finanziarie di un evento di tale portata sono spaventose. Gli studi storici, in particolare quelli incentrati sull’El Niño “del Secolo” avvenuto tra il 1997 e il 1998, dimostrano che i danni economici a livello mondiale possono raggiungere l’incredibile cifra di svariati trilioni di dollari. Sebbene alcune nazioni possano trarre un temporaneo beneficio da inverni resi insolitamente miti o da specifici cambiamenti meteorologici, l’impatto generale risulta devastante per la crescita. Una ricerca pubblicata sulla rivista Science nel 2023 ha evidenziato come l’onda lunga di queste anomalie termiche deprima lo sviluppo economico su scala nazionale per molti anni successivi alla fine del picco di calore oceanico. Nello specifico, i ricercatori hanno attribuito perdite di reddito globale pari a 4,1 trilioni di dollari all’evento del 1982-83 e ben 5,7 trilioni a quello del 1997-98, cifre che si sono accumulate in diverse nazioni nell’arco di un intero quinquennio.

Il ruolo di El Niño nel caos meteorologico

Durante questi periodi estremi sorge la naturale tentazione di attribuire qualsiasi disastro atmosferico al fenomeno in corso. In realtà, El Niño opera più come un gigantesco interruttore probabilistico che come una causa diretta di singole tempeste. Aumenta o diminuisce le probabilità che si verifichino determinate condizioni in specifiche stagioni, agendo da catalizzatore. Negli Stati Uniti, ad esempio, la sua influenza raggiunge l’apice durante i mesi invernali, aumentando nettamente le probabilità di ripetuti fenomeni legati ai “fiumi atmosferici” in California e portando precipitazioni superiori alla media in tutti gli Stati meridionali, mentre la metà settentrionale del paese gode di un clima tendenzialmente più mite della norma. Parallelamente, a livello globale si registrano siccità, ondate di calore e incendi in numerose regioni, contrapposti a violente inondazioni in altre, con gravi perdite nei raccolti e l’aumento della mortalità dei coralli.

Previsioni più accurate per difenderci meglio

Rispetto agli eventi catastrofici del passato, l’umanità possiede oggi un’arma formidabile: la capacità di previsione. Dagli anni ’80 in poi, i modelli matematici sono diventati sempre più sofisticati, permettendo alla società di prepararsi in anticipo e con maggiore efficacia. Sapere che l’anomalia è in arrivo consente ai meteorologi di fare proiezioni accurate su temperature e precipitazioni stagionali. Questo si traduce nella consapevolezza che ci saranno meno uragani nell’Oceano Atlantico e un’attività ciclonica superiore alla media nel Pacifico centrale, orientale e occidentale. Queste informazioni permettono a governi e organizzazioni umanitarie come la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa di muoversi d’anticipo, preposizionando aiuti alimentari nelle zone a rischio siccità e preparandosi alle inondazioni in aree vulnerabili come l’Africa sudorientale, sebbene le comunità più emarginate fatichino ancora ad accedere a questi dati vitali.

L’incognita del riscaldamento globale e i rischi umanitari

L’aspetto più preoccupante di questa nuova ondata risiede nel contesto in cui si inserisce. Il cambiamento climatico ha reso il nostro pianeta molto più caldo rispetto al passato, trasformando questo imminente Super El Niño in una vera e propria mina vagante. Attualmente, quasi l’intero Oceano Pacifico settentrionale e tropicale presenta temperature ben al di sopra della norma, un fattore che rischia di alterare gli schemi meteorologici in modi inediti rispetto agli eventi del 1982 o del 1997. Gli eventi del passato sono diventati meno indicativi per comprendere le dinamiche di oggi. A questa incertezza climatica si somma la fragilità geopolitica. I drastici tagli agli aiuti esteri statunitensi e lo smantellamento dell’USAID avvenuti in passato rischiano di paralizzare la tempestiva distribuzione di cibo e medicine nei Paesi del Sud del mondo, aree storicamente colpite da carestie indotte dal clima, privandole di un supporto essenziale per affrontare i disastri in arrivo.