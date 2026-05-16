Il rover Perseverance svela il ruolo dell’acqua nel passato minerario di Marte

Il rover Perseverance della NASA ha trascorso più di tre anni e mezzo esplorando il cratere Jezero su Marte, accumulando un notevole catalogo di scoperte minerarie. In un nuovo studio pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Planets, un team internazionale di scienziati planetari, guidato da Elise Clavé dell’Istituto di Ricerca Spaziale di Berlino, ha utilizzato i dati di Perseverance per dimostrare che tre formazioni rocciose chimicamente distinte all’interno del cratere condividono un’impronta minerale sorprendentemente simile, le cui origini sembrano essere strettamente legate alla presenza di acqua liquida sull’antico Marte.

Una storia di formazione comune?

Durante la sua permanenza sulla superficie marziana, Perseverance ha identificato tre formazioni minerarie chiave, che abbracciano una vasta gamma di origini geologiche. Mentre le rocce ignee formatesi da magma solidificato si trovano sia sul fondo del cratere Jezero che al suo confine, le formazioni sedimentarie nella sua parte occidentale sono state probabilmente trasportate e depositate da acqua corrente nel lontano passato di Marte.

Nonostante queste diverse origini, tutte e tre le formazioni condividono una composizione minerale sorprendentemente coerente: carbonati ricchi di ferro e magnesio, silice idrata e fillosilicati. Per quanto ne sappiamo, i meccanismi di formazione di tutti questi minerali richiedono tipicamente la presenza di acqua.

Analisi approfondita dei dati di SuperCam

Per studiare queste formazioni in dettaglio, il team di Clavé ha utilizzato i dati dello strumento SuperCam di Perseverance, un sofisticato strumento di telerilevamento che analizza le rocce da diversi metri di distanza utilizzando molteplici tecniche laser. Emettendo impulsi laser su singoli bersagli rocciosi, SuperCam è in grado di determinare sia la composizione elementare di una superficie sia di identificare i minerali specifici presenti, il tutto senza che il rover debba entrare in contatto fisico con essa. Questo approccio multi-tecnica ha permesso ai ricercatori di ricostruire un quadro dettagliato e coerente della mineralogia di tutte e tre le formazioni esaminate da Perseverance.

Ricostruzione della storia della formazione

La scoperta principale del team riguarda i minerali contenenti carbonio e ossigeno. Presenti in tutte e tre le formazioni, questi carbonati costituiscono in alcuni casi fino al 16% del peso della roccia. I ricercatori sostengono che questi carbonati si siano formati attraverso una reazione chimica tra le rocce e l’anidride carbonica. Questo processo sarebbe stato alimentato e potenziato dalla presenza di acqua liquida, probabilmente acqua calda circolante nella crosta, nonché dal lago che un tempo riempiva il cratere Jezero.

Le implicazioni vanno ben oltre Jezero. Se le rocce sulla superficie marziana avessero effettivamente subito un processo di carbonatazione simile, potrebbero aver intrappolato nel tempo una quantità considerevole di carbonio, sottraendo di fatto anidride carbonica dall’atmosfera.

A sua volta, il team di Clavé suggerisce che questo potrebbe aver contribuito al drastico raffreddamento di Marte, che lo ha trasformato da un mondo potenzialmente abitabile e ricco d’acqua nel pianeta freddo e arido che osserviamo oggi.