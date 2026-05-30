Il segreto del Manhattanhenge: la magia dei tramonti di New York dura 44 giorni

Il celebre fenomeno di Manhattanhenge sta conquistando le prime pagine dei giornali di New York, incantando residenti e turisti con il perfetto allineamento del Sole al tramonto tra i grattacieli della città. Eppure, la spettacolare illusione ottica che avvolge la metropoli in un’atmosfera magica dura in realtà molto di più rispetto alle 2 serate tradizionalmente celebrate dai media. Sebbene il momento esatto in cui il disco solare appare perfettamente incorniciato dalla griglia urbana avvenga in 4 occasioni specifiche ogni anno, il cosiddetto Effetto Manhattanhenge si estende per circa 44 giorni consecutivi. Durante questo lungo lasso di tempo, le strade di Manhattan si trasformano in veri e propri corridoi di luce, regalando settimane di tramonti mozzafiato che accompagnano dolcemente l’arrivo della calda stagione estiva newyorkese.

La danza del Sole tra i grattacieli

L’evento principale prende vita quando il Sole calante si allinea con le grandi arterie che corrono da Est a Ovest, generando una scenografia naturale straordinaria. Nel 2026, il primo appuntamento è andato in scena il 28 maggio con la suggestiva configurazione a mezzo Sole, in cui la metà superiore del disco solare sfiora dolcemente la linea dell’orizzonte. La sera successiva, ieri, i grattacieli hanno invece fatto da cornice al Sole pieno, apparso interamente sospeso sopra la linea dell’asfalto prima di scomparire del tutto. Questa stessa affascinante sequenza di eventi tornerà a dominare la scena urbana tra qualche settimana, l’11 e il 12 luglio. L’intero periodo che collega queste date rappresenta una vera e propria stagione dedicata all’osservazione del crepuscolo.

L’inclinazione terrestre dietro l’Effetto Manhattanhenge

Tra la fine di maggio e la metà di luglio, alzando gli occhi al cielo è possibile notare come il Sole modifichi gradualmente la sua traiettoria all’interno del reticolo stradale. Ogni sera il punto esatto del tramonto si spinge leggermente più a Nord, un movimento che perdura inesorabile fino al Solstizio di giugno. Raggiunto questo apice, la rotta si inverte e il calar dell’astro scivola nuovamente verso Sud, garantendo un totale di oltre 6 settimane di visuali mozzafiato. L’intera meccanica dietro a questo prolungato evento visivo è guidata dalla lenta variazione quotidiana del tramonto sull’orizzonte, causata a sua volta dall’inclinazione dell’asse terrestre di circa 23,5 gradi. Se le strade del distretto fossero allineate in modo impeccabile verso Est e verso Ovest, questa convergenza accadrebbe esattamente durante gli Equinozi. Tuttavia, la pianta stradale del cuore di New York presenta una rotazione di 30 gradi verso Est rispetto al vero Nord geografico, causando un inevitabile slittamento temporale che porta lo spettacolo a manifestarsi tra i mesi di maggio e luglio.

I luoghi ideali per ammirare il fenomeno

Per ottenere l’angolazione perfetta e godere appieno della vista, è necessario posizionarsi sulle ampie strade bidirezionali che mantengono visuali aperte e prive di ostacoli in direzione Ovest, puntando lo sguardo dritto verso il fiume Hudson. Tra le vie più ambite e popolari si distinguono la 14ª Strada, la 23ª, la 34ª, la 42ª e la 57ª. Allontanandosi dall’acqua e spostandosi maggiormente verso Est, l’impatto visivo diventa paradossalmente ancora più imponente e monumentale. Le passerelle pedonali come il Tudor City Overpass o gli spazi aperti dell’Hunter’s Point South Park nel Queens offrono poi visuali panoramiche sull’intero skyline cittadino, molto apprezzate per gli scatti fotografici panoramici. Da oggi fino a metà luglio, ogni sera in cui il cielo sarà sgombro dalle nuvole regalerà ai passanti innumerevoli variazioni di questo emozionante gioco di luci tra i canyon metropolitani.