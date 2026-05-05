Il Sole sotto la lente dei CubeSat: nasce il primo osservatorio spaziale distribuito

L’Istituto di Ricerca Spaziale dell’Accademia Russa delle Scienze (IKI RAN) e l’azienda Geoscan hanno svelato a Mosca un progetto d’avanguardia destinato a cambiare profondamente le metodologie di osservazione solare: il primo osservatorio spaziale distribuito al mondo composto interamente da piccoli satelliti. Presentato ufficialmente durante la conferenza “Geoscan Technologies – 2026“, questo sistema si basa sull’utilizzo di piattaforme “CubeSat” dotate di strumentazioni sofisticate come telescopi a raggi X, spettrofotometri e coronografi ottici di ultima generazione. A differenza delle grandi missioni tradizionali che richiedono anni di sviluppo e budget mastodontici, questa flotta di microsatelliti promette una flessibilità operativa senza precedenti e una resistenza ai guasti ottimizzata dalla ridondanza dei componenti. Il piano prevede di posizionare queste unità sia in orbita terrestre bassa sia nei punti di Lagrange, punti strategici di equilibrio gravitazionale che offrono una vista privilegiata sulla nostra stella. Questa innovazione rappresenta un cambio di paradigma fondamentale per la meteorologia spaziale, permettendo di raccogliere dati simultanei da più angolazioni per comprendere meglio le dinamiche delle tempeste solari.

Scienza aperta e accessibile

Secondo quanto riporta Roscosmos, il cuore della missione risiede nella volontà di rendere i dati scientifici accessibili a una platea molto più vasta rispetto al passato. Attualmente, l’accesso ai grandi osservatori solari è limitato da barriere tecniche e burocratiche che rendono difficile il lavoro dei ricercatori indipendenti. Sergey Kuzin, a capo del laboratorio congiunto IKI RAN, ha spiegato che questo nuovo strumento offrirà un accesso aperto al tempo di osservazione e ai dati analitici, coinvolgendo attivamente scienziati, studenti universitari e persino alunni delle scuole. L’idea è quella di trasformare lo Spazio in un laboratorio condiviso dove chiunque possa proporre esperimenti o studiare fenomeni cosmici complessi con estrema facilità. La riduzione dei costi permette di abbattere le barriere d’ingresso alla ricerca astrofisica, trasformando un settore tradizionalmente d’élite in una risorsa educativa globale.

Tecnologia modulare per il futuro

L’efficacia dei CubeSat come strumenti scientifici affidabili è ormai ampiamente dimostrata dai recenti successi in orbita. Secondo Alexander Khokhlov, responsabile dei progetti per piccoli satelliti di Geoscan, queste piattaforme sono semplici da assemblare e relativamente economiche, fattori che accelerano notevolmente i test delle nuove tecnologie nello spazio. Il primo modulo a essere lanciato sarà un CubeSat basato sulla piattaforma “Geoscan 16U“, equipaggiato con un telescopio a specchio operante nell’ultravioletto estremo sotto vuoto. Questa architettura consente di aggiornare costantemente la flotta: in caso di anomalie di una singola unità, le perdite finanziarie restano minime e il satellite può essere sostituito rapidamente. Questo approccio garantisce la continuità delle osservazioni e permette un miglioramento costante della precisione degli strumenti di misura, assicurando dati sempre aggiornati sull’attività del Sole.