Il Super El Niño in arrivo nel 2026 materializza lo spettro della catastrofe del 1877: l’umanità rischia rischiamo un altro sterminio climatico come 150 anni fa?

Il mondo della climatologia sta lanciando un segnale d’allarme che risuona come un’eco dal passato. Nel maggio del 2026, le temperature superficiali dell’Oceano Pacifico equatoriale stanno raggiungendo livelli che non si vedevano da oltre un secolo. Come evidenziato in una recente inchiesta del Washington Post, l’attuale traiettoria del riscaldamento oceanico presenta analogie spaventose con il Super El Niño del 1877, un evento che non fu solo una tempesta perfetta, ma il più distruttivo disastro climatico della storia documentata. All’epoca, questa anomalia scatenò una carestia globale sincronizzata, capace di decimare il tre per cento della popolazione mondiale, un monito che oggi, in un’era di crisi ecologica accelerata, non può più essere ignorato.

Il meccanismo del thermal coiling e il preludio del 1877

Per comprendere la violenza del Super El Niño storico, bisogna guardare a ciò che lo precedette. Tra il 1870 e il 1876, il Pacifico visse il periodo di raffreddamento più lungo mai registrato, un fenomeno che gli esperti chiamano “thermal coiling” o accumulo termico. Questa fase prolungata permise a una massa colossale di acqua calda di ammassarsi nella parte occidentale del bacino oceanico, come una molla compressa pronta a scattare. Quando l’equilibrio si ruppe alla fine del 1876, l’energia rilasciata fu esplosiva. L’indice termico Niño-3 raggiunse il picco di 3,5°C, un valore superiore a qualsiasi evento moderno, inclusi quelli del 1997 e del 2015. Secondo le analisi tecniche fornite da Marufish, questa potenza bruta fu il motore di una siccità che in Asia fu la peggiore degli ultimi ottocento anni.

La tripla minaccia: quando tre oceani collidono

Ciò che rese l’evento del 1877 così letale non fu solo l’anomalia del Pacifico. Si trattò di una convergenza rarissima di tre sistemi oceanici. Contemporaneamente al Super El Niño, si verificò un Dipolo dell’Oceano Indiano (IOD) in fase positiva con un contrasto termico record, mai superato da allora. A questo si aggiunse un riscaldamento senza precedenti dell’Atlantico settentrionale, che spostò le correnti atmosferiche portatrici di pioggia lontano dalle regioni agricole vitali. Questa “tripla minaccia” trasformò i monsoni in miraggi: le piogge svanirono improvvisamente su tre continenti, colpendo contemporaneamente India, Cina, Brasile e vaste aree dell’Africa settentrionale e meridionale. È proprio questa configurazione di anomalie termiche multiple a preoccupare gli scienziati nel 2026, poiché il riscaldamento globale sta rendendo tali coincidenze meno rare e più intense.

Olocausti tardo-vittoriani: il costo umano della siccità

Il termine “Olocausti Tardo-Vittoriani”, coniato dallo storico Mike Davis, descrive la tragedia umana che seguì. In India, nel solo Plateau del Deccan, la carestia globale uccise oltre otto milioni di persone. La sofferenza fu aggravata da politiche coloniali spietate: i lavoratori affamati ricevevano il cosiddetto “salario del tempio”, appena 450 grammi di grano al giorno in cambio di fatiche massacranti sotto il sole. La situazione non fu diversa in Cina, dove la siccità causò milioni di morti, o in Brasile, dove il Nordeste vide perire circa due milioni di anime. Persino figure come Florence Nightingale rimasero inorridite, definendo l’evento come il record più atroce di sofferenza umana mai visto. Complessivamente, le vittime superarono i cinquanta milioni, trasformando un fenomeno meteorologico in una strage demografica senza precedenti.

Il Super El Niño del 1877 rimane così negli annali come il punto di riferimento per la distruzione legata al clima. Quello che rende il 1877 così rilevante per il 2026 è la scala planetaria del disastro: non si trattò di una crisi regionale, ma di un fallimento sincronizzato dell’agricoltura su tre continenti, causato da una combinazione letale di anomalie termiche negli oceani Pacifico, Indiano e Atlantico.

Le previsioni per il 2026 e l’imminente anomalia termica

Oggi, nel 2026, i modelli meteorologici indicano che il riscaldamento nel Pacifico centrale potrebbe superare i 2°C o addirittura i 3°C rispetto alla media storica. Questa transizione, avvenuta con una rapidità insolita dopo una fase prolungata di La Niña, configura il fenomeno come un autentico “Gigante Climatico”. Le previsioni meteorologiche per i prossimi mesi suggeriscono che potremmo assistere a record di calore mai visti prima, superando persino i picchi del 2015 e del 1997. L’interazione tra questo Super El Niño e il preesistente cambiamento climatico antropico sta creando un mix esplosivo che minaccia di spingere le temperature medie globali oltre la soglia critica di 1.7°C, mettendo a dura prova la tenuta delle infrastrutture civili e dei sistemi naturali.

Le ombre sul 2026 e la sicurezza alimentare globale

Proiettandoci nel 2026, i rischi di un nuovo collasso demografico o economico sono reali. Le proiezioni indicano che il riscaldamento imminente potrebbe colpire simultaneamente le principali aree di produzione di cereali del mondo, compromettendo la sicurezza alimentare globale. Sebbene oggi possediamo tecnologie satellitari per monitorare i fenomeni meteorologici estremi, la nostra dipendenza da catene di approvvigionamento interconnesse ci rende vulnerabili ai picchi di prezzo e alle carenze sistemiche. La lezione del 1877 è che il clima non colpisce in isolamento: esso agisce come un moltiplicatore di stress su società già provate. Un Super El Niño nel contesto climatico attuale potrebbe spingere le temperature mondiali oltre la soglia critica, innescando migrazioni di massa e instabilità politica.

Tecnologia e cooperazione: la difesa contro i fenomeni meteorologici estremi

La sfida che attende l’umanità nei prossimi mesi del 2026 non è solo tecnica, ma etica e politica. Non possiamo permetterci di ripetere gli errori del passato, quando l’indifferenza trasformò un’anomalia naturale in un olocausto ambientale. Investire in un’agricoltura resiliente, capace di sopportare lunghi periodi di siccità o alluvioni torrenziali, è l’unico modo per mitigare l’impatto demografico di un evento di tale portata. La memoria del 1877 deve servire da bussola: la cooperazione internazionale nella distribuzione delle risorse idriche e alimentari sarà l’unico scudo efficace contro il ritorno del “Gigante” climatico. Solo attraverso una consapevolezza globale potremo evitare che il 2026 diventi un nuovo capitolo oscuro nella storia della nostra specie.

A differenza di quanto avvenne nel XIX secolo, l’umanità del 2026 dispone di strumenti di monitoraggio satellitare e algoritmi di intelligenza artificiale per prevedere i fenomeni meteorologici estremi con largo anticipo. Tuttavia, la consapevolezza tecnologica non garantisce automaticamente la resilienza. La sfida cruciale per i prossimi mesi risiede nella capacità delle nazioni di collaborare per proteggere le comunità esposte. La storia del Super El Niño ci insegna che il disastro ambientale diventa tragedia umana quando la politica non riesce a rispondere alla rapidità del mutamento naturale. Prepararsi oggi significa investire in agricoltura rigenerativa, gestione idrica avanzata e reti di sicurezza sociale, per evitare che il 2026 venga ricordato, come il 1877, per il suo drammatico impatto sulle vite umane.