Il vento del Nord salva il Garda: l’ossigeno torna negli abissi dopo 20 anni

Aprile 2026 segna un momento storico per l’ecosistema del Lago di Garda, che ha vissuto un fenomeno naturale di portata straordinaria atteso da esattamente 2 decenni. L’ultima volta che le acque del bacino gardesano si erano rimescolate completamente risaliva infatti all’inverno del 2006, un intervallo di tempo lunghissimo che aveva sollevato diverse preoccupazioni sulla salute dei fondali più remoti. Grazie a una combinazione meteo-climatica perfetta, fatta di freddo intenso e raffiche di vento da Nord che hanno sferzato il Trentino, il lago è riuscito a spezzare la stratificazione termica che solitamente isola le sue profondità. Questo processo, vitale per la sopravvivenza della fauna e della flora lacustre, ha permesso una vera e propria ricarica di ossigeno fino agli abissi più oscuri, garantendo il mantenimento della biodiversità e la rigenerazione naturale di uno degli specchi d’acqua più importanti d’Europa, rimescolando nutrienti che erano rimasti bloccati per anni sotto tonnellate di acqua immobile.

Il motore del cambiamento: vento e omotermia

Il segreto di questo “reset” ecologico risiede in un raro equilibrio fisico. In condizioni ordinarie, i laghi molto profondi come il Garda tendono a stratificarsi, impedendo alle acque superficiali di scendere in profondità. Quest’anno, tuttavia, si è raggiunta la cosiddetta omotermia: la temperatura della superficie è scesa fino a pareggiare quella del fondo, annullando le differenze di densità. In questo scenario di equilibrio precario, il forte vento proveniente da Nord ha agito come un gigantesco miscelatore meccanico. La spinta del vento ha innescato un moto convettivo potente, capace di spingere le acque superficiali, ricche di ossigeno atmosferico, verso il basso e di trascinare verso l’alto le acque profonde. Questo scambio verticale è un evento estremamente raro per i grandi laghi sudalpini, poiché richiede una coincidenza precisa tra picchi di freddo e venti particolarmente violenti e costanti.

I dati dell’APPA confermano il fenomeno

A testimoniare scientificamente l’accaduto sono state le rilevazioni della sonda multiparametrica dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA), situata a Riva del Garda tra punta Lido e la spiaggia dei Sabbioni. I dati raccolti sono inequivocabili: il 1° aprile, alle ore 6 del mattino, la temperatura a un metro di profondità era di 9,45°C, un valore che coincideva quasi millimetricamente con quello registrato a 270 metri di profondità lo scorso febbraio.

L’impatto di questo rimescolamento sui livelli di ossigeno è stato immediato e sbalorditivo. Negli abissi del lago, la concentrazione di ossigeno è aumentata di circa un terzo in poche settimane, passando dai 6,61 mg/l misurati a fine febbraio agli 8,80 mg/l rilevati all’inizio di aprile. Si tratta di una boccata d’ossigeno letterale per un ambiente che rischiava il ristagno e il progressivo impoverimento biologico.

Una “ricarica” vitale per l’ecosistema

Il rimescolamento totale agisce come una vera e propria manutenzione straordinaria del lago. Mentre l’ossigeno scende, i nutrienti e i microelementi che si erano accumulati per anni sui fondali vengono rimessi in circolo nel resto della colonna d’acqua. Questo fenomeno permette agli studiosi di valutare il reale stato ecologico del bacino e assicura la sopravvivenza di tutte quelle specie che abitano le zone più profonde. Grazie a questo evento, il Garda ha potuto contrastare efficacemente i rischi legati all’anossia (mancanza di ossigeno) dei fondali, garantendo la vitalità del lago per i prossimi anni. La natura ha completato un ciclo fondamentale, ricordandoci quanto gli equilibri meteorologici siano determinanti per la conservazione della salute dei nostri ecosistemi d’acqua dolce.