Incendi a Quartu: doppio fronte di fuoco tra Pitz’e Serra e Fornaci Picci

Un pomeriggio di emergenza si è verificato oggi a Quartu Sant’Elena, dove due distinti incendi hanno interessato il territorio comunale, richiedendo un intervento immediato e coordinato delle forze di spegnimento. Il primo rogo è divampato poco dopo le 13 nella località di Pitz’e Serra, a ridosso della Statale 554, mentre nel primo pomeriggio un secondo incendio si è sviluppato nell’area delle Fornaci Picci. Le operazioni di spegnimento del primo incendio a Pitz’e Serra sono iniziate immediatamente, con le fiamme che hanno preso rapidamente vigore nella vegetazione vicina alla Statale 554. Il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto, che ha effettuato continui lanci d’acqua per sostenere le squadre a terra impegnate nel contenimento del rogo.

A coordinare le operazioni sul campo è stato il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Sinnai, incaricato di dirigere le unità operative e garantire che il fronte del fuoco non si propagasse verso zone più abitate.

Secondo incendio a Fornaci Picci: doppio fronte di fuoco nel territorio comunale

Nel primo pomeriggio, le fiamme hanno interessato anche la zona delle Fornaci Picci, rendendo necessaria una risposta tempestiva da parte del Corpo Forestale. Anche in questo caso le operazioni sono state supportate da un elicottero proveniente dalla base di Villasalto, mentre le squadre a terra hanno lavorato intensamente per contenere il rogo e proteggere le aree circostanti.

La contemporaneità dei due incendi ha reso le operazioni più complesse, con il rischio che il fuoco si propagasse rapidamente a causa del vento e della vegetazione secca.

Coordinamento e gestione delle emergenze

Il D.O.S. della Stazione Forestale di Sinnai ha mantenuto il pieno controllo delle operazioni in entrambe le aree, coordinando efficacemente le azioni dei mezzi aerei e degli operatori a terra. La sinergia tra elicotteri e squadre forestali è risultata cruciale per gestire questi due fronti di fuoco simultanei, con l’obiettivo di circoscrivere rapidamente gli incendi e prevenire ulteriori danni.

Al momento non sono note le cause dei roghi né l’entità dei danni provocati, mentre le operazioni di spegnimento proseguono in modo coordinato per garantire la sicurezza delle zone interessate. Le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione per riportare rapidamente la normalità nel territorio di Quartu Sant’Elena e circoscrivere ogni focolaio residuo.