Incendi di vegetazione nel Basso Salento: si valuta l’intervento di un Canadair | VIDEO

Prima giornata di emergenza incendi della stagione in Salento. Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile sono impegnati nello spegnimento di vasti roghi di macchia mediterranea alimentati dal forte vento di tramontana che soffia sul litorale jonico. I roghi hanno interessato Ugento, nell’area di masseria Torre Capozza, tra Lido Marini e Torre Pali, e il fronte adriatico tra Tricase ed Andrano, nei pressi della Torre del Sasso, dove si sta valutando l’intervento di un Canadair. Un altro incendio si registra tra Santa Cesarea Terme e Castro. Roghi di minore entità causati dagli incendi di sterpaglie si registrano anche lungo alcune strade provinciali, come quella che da Casarano conduce alla zona industriale, con la careggiata invasa da fumo e fiamme e la SP374 Taurisano-Miggiano.