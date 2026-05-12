Incendio a Marina di Città Sant’Angelo: le fiamme minacciano le case nel Pescarese

I Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato in località Marina di Città Sant’Angelo, nel Pescarese, nella zona di via delle Tamerici. A bruciare sono sterpaglie e vegetazione. Le fiamme, alimentate dal forte vento delle ultime ore, sono vicine alla ferrovia e ad alcune abitazioni. L’area interessata, piuttosto estesa, arriva fino al confine con Silvi. I pompieri, già intervenuti via terra con uomini e mezzi, hanno richiesto il supporto aereo. Sta monitorando la situazione anche il sindaco, Matteo Perazzetti.

Il fumo, visibile anche a chilometri di distanza, ha invaso l’area circostante, fino a Montesilvano. La Polizia locale di Città Sant’Angelo invita i residenti della zona a tenere le finestre chiuse. Via Torre Costiera e via Ponte di Siria sono chiuse al traffico. Non è escluso che, in base all’evolversi della situazione, alcune case minacciate dalle fiamme possano essere evacuate.