Incendio alimentato dal vento in Salento: ettari di bosco in fiamme, evacuazioni

Un vasto incendio, alimentato dal forte vento, sta devastando in queste ore ampie aree del Salento, interessando territori che si estendono dal Capo di Leuca fino alla costa adriatica. Le fiamme stanno coinvolgendo una vasta porzione di territorio tra Andrano, Tricase, Salve, Castro e Santa Cesarea Terme. Tre i principali fronti attivi: il più esteso si sviluppa tra Tricase e Andrano, il secondo lungo la strada provinciale 91 tra Lido Marini e Torre Pali, mentre un terzo fronte interessa il versante adriatico tra la frazione di Cerfignano e Santa Cesarea Terme, estendendosi fino al confine con Castro.

Particolarmente critica la situazione nell’area della marina di Andrano, tra Torre del Sasso e Tricase Porto, all’interno del Parco naturale regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. Le fiamme hanno interessato vaste superfici di macchia mediterranea, aree rurali e pinete, provocando ingenti danni alla vegetazione e mettendo a rischio un ecosistema di elevato valore ambientale.

Sul posto sono impegnate numerose squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce, insieme alle forze dell’ordine e ai volontari della Protezione Civile. In alcuni punti il rogo ha raggiunto anche aree costiere e spiagge, rendendo necessarie evacuazioni precauzionali di diverse abitazioni. Al momento non si registrano feriti, ma il bilancio ambientale appare già pesante. Le operazioni interforze proseguono senza sosta nel tentativo di contenere i focolai ancora attivi e mettere in sicurezza le zone più esposte, mentre il vento continua a complicare il lavoro delle squadre a terra.