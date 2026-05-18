Incendio in California: ordine di evacuazione per 23.000 persone a Simi Valley | FOTO e VIDEO

Un incendio di sterpaglie in rapida espansione è divampato nella mattina locale di lunedì 18 maggio nella California meridionale, provocando l’emissione di ordini di evacuazione e danneggiando almeno un’abitazione. L’incendio è stato segnalato poco dopo le 10 del mattino a Simi Valley, una città nella contea di Ventura, circa 48 chilometri a nord-ovest di Los Angeles. Le fiamme si erano già estese su oltre 73 ettari poco prima di mezzogiorno, secondo Scott Dettorre, portavoce dei Vigili del Fuoco della contea di Ventura. Le riprese aeree delle emittenti televisive locali mostravano almeno un’abitazione in fiamme. I funzionari dei Vigili del Fuoco non hanno fornito un conteggio preciso.

Diversi elicotteri sono stati visti effettuare lanci d’acqua sull’incendio, mentre dense nubi di fumo grigio avvolgevano il quartiere. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione di più di 23.000 persone. La città ha una popolazione di oltre 125.000 persone. Le squadre di soccorso si sono adoperate per impedire che le fiamme si propagassero lungo i pendii verso i quartieri residenziali di Thousand Oaks. Un avviso del Servizio Meteorologico Nazionale, che segnalava venti tra i 32 e i 48km/h, è stato emesso per la zona fino alle 15:00.