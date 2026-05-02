Incendio Monte Faeta: fermata la propagazione delle fiamme, Canadair rientrati

Buone notizie sull’incendio che ha devastato la zona del Monte Faeta: “rimangono numerose piccole riprese in area già percorsa dal fuoco”

incendio monte faeta toscana

Arrivano buone notizie dalla Toscana, alle prese da giorni con il devastante incendio sul Monte Faeta, che ha mandato in fumo oltre 700 ettari tra Lucca e Pisa. “È stata arrestata la propagazione del fronte di fiamma del rogo. L’incendio tecnicamente non può dirsi ancora spento: rimangono numerose piccole riprese all’interno dell’area già percorsa dal fuoco, che continuano ad impegnare le squadre di operai forestali e volontari dell’organizzazione antincendi nelle operazioni di bonifica”, spiega, in una nota, la Regione Toscana. “Il fronte di fiamma però è fermo – conclude la Regione -. Sul posto nel tardo pomeriggio era ancora operativo un elicottero della flotta regionale a supporto del personale a terra, mentre i mezzi aerei nazionali erano già rientrati“.

Incendio a Massarosa: in fiamme 7 ettari di bosco

L’incendio di bosco a Massarosa (Lucca) “alla fine è stato contenuto in circa sette ettari grazie al lavoro dei volontari, degli operai forestali e dei direttori delle operazioni di spegnimento dell’Unione di Comuni della Versilia e della Regione Toscana impegnati nel coordinamento di numerose squadre supportate da tre mezzi aerei nazionali e un elicottero regionale”, spiega ancora la Regione Toscana in relazione al rogo che ha impegnato da ieri, venerdì 1 maggio, il sistema antincendi boschivi a Massarosa. Oggi la Sala operativa regionale ha gestito complessivamente undici incendi, oltre a cinque segnalazioni di abbruciamento.

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