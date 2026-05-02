Incendio Monte Faeta, il vento minaccia le operazioni: punti critici tra Pisa e Lucca, fiamme anche a Massarosa | FOTO

Proseguono senza interruzione le operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo sul Monte Faeta, in provincia di Lucca, che ha già interessato circa 710 ettari di territorio. L’area risulta attualmente bonificata per circa il 40%, ma permangono alcuni focolai attivi lungo il perimetro, dove il sistema Antincendi Boschivi sta concentrando gli interventi. Particolare attenzione è rivolta a 2 punti considerati ancora critici, sui quali le squadre stanno operando con urgenza in vista del previsto cambiamento delle condizioni meteo. Le previsioni indicano infatti una rotazione dei venti da Ovest-Nord/Ovest nelle ore centrali della giornata, fattore che potrebbe complicare le operazioni e favorire possibili riattivazioni del fronte del fuoco. Per questo motivo, il completamento della messa in sicurezza delle aree attive è stato indicato come priorità assoluta.

Sul terreno sono impegnate circa 40 unità tra operai forestali delle Unioni dei Comuni e operatori AIB del Coordinamento volontariato toscano. A supporto delle squadre a terra operano mezzi aerei nazionali, affiancati da un elicottero della flotta regionale. Le operazioni sono coordinate da un direttore delle attività di spegnimento della Città Metropolitana, con il supporto di tecnici regionali e delle Unioni dei Comuni della Media Valle del Serchio e della Garfagnana. Sono inoltre presenti analisti di campo e squadre specializzate nell’uso del fuoco tecnico, a supporto della strategia complessiva di contenimento.

Parallelamente, il sistema regionale antincendi boschivi è impegnato anche in un secondo fronte nel Comune di Massarosa, dove è in corso lo spegnimento di un ulteriore incendio boschivo che ha interessato alcuni ettari di territorio. Anche in questo caso sono operative squadre a terra e un elicottero dedicato alle attività di spegnimento.

Incendio boschivo tra Lucca e Pisa: 197 vigili del fuoco impegnati

Prosegue l’intervento dei Vigili del Fuoco per il vasto incendio boschivo che sta interessando le aree di Santa Maria del Giudice (LU), San Giuliano Terme e Asciano (PI). Sul posto sono impegnati 197 pompieri, 142 unità sul fronte pisano e 55 su quello lucchese, con rinforzi provenienti anche da Emilia Romagna e Liguria, 66 i mezzi di soccorso impiegati. Alle operazioni partecipano squadre a terra supportate da mezzi aerei: attualmente in azione 3 Canadair e 2 elicotteri Erickson S-64 della flotta aerea del Corpo nazionale.