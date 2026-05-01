Incendio Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia possono rientrare a casa

Dopo una riunione di oltre tre ore tra la prefettura e il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, è stato confermato un sensibile miglioramento della situazione nel versante di Asciano del Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo che ha incenerito 710 ettari di vegetazione e danneggiato quattro abitazioni. Questo miglioramento ha permesso al Comune di San Giuliano Terme (Pisa) di emettere una nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3mila persone evacuate precauzionalmente dalle proprie case dalla scorsa notte. Sono ancora circa 400 le persone che restano evacuate e che troveranno ospitalità da amici o nelle strutture messe a disposizione dalla macchina comunale.

“La situazione sta migliorando ma non è ancora tornata completamente alla normalità – afferma sulla propria pagina Facebok il sindaco sangiulianese Matteo Cecchelli -. Dopo un’intera giornata di interventi intensi da parte di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e volontari antincendio, l’emergenza si è notevolmente ridotta. Alle persone fragili che attualmente sono presso le strutture sanitarie o nei centri di raccolta comunali, sarà garantita la permanenza nelle stesse”.