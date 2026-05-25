Incendio nella zona naturalistica della Timpa di Canalicchio a Catania: lambite case e dimore storiche | FOTO

Un vasto incendio, alimentato dal vento, si è sviluppato nella zona naturalistica della Timpa di Canalicchio di Catania. Le fiamme hanno lambito dimore storiche della zona e abitazioni ai confini tra il capoluogo etneo e Sant’Agata Li Battiati. Sul posto stanno operando diverse squadre di Vigili del Fuoco con il supporto di personale del corpo forestale e autobotti della Protezione Civile comunale e regionale e della Polizia. È presente anche personale del 118 che ha prestato le prime cure a un Vigile del Fuoco che si è ferito cadendo e a un suo collega per delle bruciature alle mani.

Presenti anche i sindaci di Catania, Enrico Trantino, e di Sant’Agata Li Battiati, Marco Rubino. “Ci hanno detto – ha affermato Trantino – che non ci sono abitazioni a rischio, ma che non possono intervenire dall’alto perché ci sono abitazioni e fili dell’alta tensione per cui non possono provvedere allo spegnimento utilizzando elicotteri o Canadair. Grazie anche all’attenuazione del vento hanno individuato, attraverso l’elicottero, un percorso attraverso il quale giungere al punto in cui ci sono le fiamme e ritengono che, con una buona dose di realismo, in mezz’ora si riuscirà a distinguere l’incendio”. “Il rogo – ha sottolineato il sindaco Rubino – non si è certo acceso per il calore. Lo stesso incendio si è sviluppato, nello stesso modo, già 2-3 anni fa. È molto triste ed è brutto che ci sia qualcuno che vuole male alla natura. Per fortuna adesso le fiamme stanno scendendo a valle e si bloccheranno”.