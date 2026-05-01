Incendio sul Monte Faeta: il 70% del perimetro contenuto, ma la situazione resta difficile

L’incendio che sta devastando il Monte Faeta, in Toscana, è parzialmente contenuto ma la situazione rimane allarmante. Secondo l’ultimo aggiornamento della Regione Toscana, attualmente il perimetro del rogo è stato contenuto per circa il 70%, con l’obiettivo di arrivare a spegnerlo completamente nel corso della notte e nella giornata di domani. Nonostante i progressi, le condizioni meteo e le aree interne al perimetro ancora non completamente sicure pongono sfide importanti per i tecnici antincendi boschivi. L’ultimo rilievo effettuato dai tecnici ha aggiornato la stima della superficie percorsa dal fuoco a circa 710 ettari, rispetto ai circa 800 ettari inizialmente stimati. Questo calcolo era stato fatto come una stima speditiva operativa, finalizzata a consentire una rapida organizzazione delle squadre sul territorio nelle fasi più critiche dell’emergenza.

La stima è stata poi ricalcolata e adeguata sulla base delle superfici effettivamente percorse dal fuoco. L’aggiornamento è fondamentale per una migliore gestione delle risorse e delle priorità nelle operazioni di spegnimento.

Le aree a rischio di riaccensione

Una delle principali preoccupazioni rimane la situazione delle numerose aree interne al perimetro già interessato dal fuoco. Queste aree risultano non bruciate o solo parzialmente percorse dalle fiamme, ma potrebbero riattivarsi con fronti anche intensi, generando nuove colonne di fumo e possibili salti di fuoco all’esterno del perimetro. I tecnici stanno monitorando costantemente queste zone a rischio per prevenire eventuali estensioni del rogo fuori dai limiti già tracciati.

Le condizioni meteorologiche restano un fattore determinante nelle operazioni di contenimento del rogo. Per il resto della giornata, gli analisti della Regione Toscana, che seguono l’evoluzione delle condizioni meteoclimatiche per supportare la strategia sul campo, prevedono venti moderati (15-20 km/h) da nord-est, con possibili raffiche fino a 40 km/h. Questi venti potrebbero determinare un aumento della turbolenza nell’area pisana, dove a tratti le condizioni non hanno consentito ai mezzi aerei di operare con continuità. La turbolenza è una delle principali difficoltà riscontrate nelle ultime ore, rallentando i lavori di spegnimento aereo, che rimangono cruciali in queste fasi.

Per domani, le previsioni indicano un cambio di vento con rotazione a nord-ovest, una modifica che, se confermata, potrebbe introdurre nuove criticità. Le condizioni meteo, unite ai livelli di umidità attesi, potrebbero infatti favorire ulteriori fenomeni, che consistono nella propagazione del fuoco a distanza per effetto del vento, aumentando ulteriormente la difficoltà nel contenere l’incendio.

Nuovi incendi a Peccioli e Massarosa

Nonostante i progressi sul Monte Faeta, la Regione Toscana sta affrontando anche altre emergenze legate agli incendi boschivi. Dal primo pomeriggio, altre squadre di operatori Aib sono state impegnate nello spegnimento di due nuovi incendi, sviluppatisi a Peccioli (Pisa) e a Massarosa (Lucca). La situazione resta quindi particolarmente complessa, con il fuoco che continua a diffondersi in diverse aree della regione, richiedendo un ampio schieramento di risorse per fronteggiarlo in modo efficace.

L’incendio sul Monte Faeta, come le altre situazioni critiche in Toscana, continua a rappresentare una grande sfida per i servizi di emergenza e per la popolazione. Nonostante il buon progresso nel contenimento del rogo, le condizioni meteo e il rischio di riaccensioni rendono necessario un monitoraggio costante e una prontezza operativa che, purtroppo, potrebbe essere messa a dura prova dalle variabili climatiche e dai nuovi incendi che si sviluppano sul territorio. La Regione Toscana, supportata dalle squadre antincendi boschivi, sta facendo tutto il possibile per contenere i danni e prevenire la diffusione del fuoco, ma resta alta la necessità di attenzione e di intervento.