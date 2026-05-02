Incendio sul Monte Faeta, la situazione: distruzione limitata grazie a un intervento tempestivo e a un laghetto artificiale salvavita

Un incendio devastante ha colpito nelle ultime ore la zona del Monte Faeta, costringendo all’evacuazione di oltre 3.000 persone dalle proprie abitazioni nella zona di Asciano, nel comune di San Giuliano Terme (Pisa). Le fiamme, che hanno lambito diverse case e messo in pericolo l’intera area, hanno portato alla distruzione di una residenza. Altre due case hanno subito danni parziali, ma si stima che i danni complessivi, pur gravi, siano stati limitati grazie al tempestivo intervento delle squadre antincendio e ad una infrastruttura salvavita che ha reso la differenza.

Il rogo e la distruzione di una casa

Secondo le ultime informazioni fornite dal Comune di San Giuliano Terme, la situazione è in fase di monitoraggio, ma l’emergenza non è ancora completamente superata. Il sindaco Matteo Cecchelli ha confermato che una sola abitazione è stata completamente distrutta dal fuoco, ma altre due case hanno subito danni più leggeri, essendo state lambite dalle fiamme. Le squadre di protezione civile sono ancora attive sul monte per verificare la presenza di focolai, fumacchi e altre potenziali fonti di pericolo. “Stiamo monitorando la situazione”, ha dichiarato il sindaco Cecchelli, “e le squadre sono ancora sul monte per verificare l’eventualità di focolai, fumacchi e altre condizioni potenzialmente pericolose.”

Nonostante il quadro critico, la tempestività degli interventi ha permesso di limitare i danni e mettere in sicurezza la zona, evitando che le fiamme arrivassero a colpire altre abitazioni o a minacciare la sicurezza delle persone.

Il ruolo decisivo del laghetto artificiale

Uno degli aspetti più rilevanti della gestione dell’emergenza è stato l’utilizzo di un laghetto artificiale, costruito pochi mesi fa. Questa struttura, situata a San Giuliano Terme, ha svolto un ruolo decisivo nell’aiutare gli elicotteri antincendio a raggiungere le fiamme con maggiore rapidità. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha sottolineato come questa infrastruttura sia stata fondamentale per contenere l’incendio. “Lo scorso settembre a San Giuliano Terme inaugurammo un invaso per l’acqua”, ha spiegato Giani. “Il vento ha dilatato la situazione e non ha permesso ai Canadair di avvicinarsi, ma avere un laghetto a un chilometro dalle prime fiamme piuttosto che dover percorrerne 15 per andare a riempirsi in mare ha fatto la differenza per gli elicotteri antincendio”.

Grazie a questo sistema di raccolta e distribuzione dell’acqua, gli elicotteri hanno potuto operare più velocemente, riducendo i tempi di intervento e contribuendo a fermare il fuoco prima che potesse causare danni ancora più gravi. “Vederli portare con rapidità l’acqua sull’incendio è stata una gratificazione per tanto impegno messo nel costruire l’invaso che la Regione ha finanziato”, ha continuato Giani, “è la dimostrazione dell’importanza di queste opere.”

La strategia per il futuro: la rete di invasi

Questa esperienza ha rilanciato l’idea di creare una rete capillare di invasi in tutta la Toscana per migliorare la capacità di risposta a emergenze antincendio. Giani ha sottolineato che l’infrastruttura antincendio non deve solo servire a combattere i roghi, ma anche a contrastare fenomeni di siccità che stanno diventando sempre più frequenti nella regione. “Continueremo su questa strada, è la via giusta”, ha dichiarato il presidente della Regione, concludendo con un elogio alla collaborazione tra le diverse forze di protezione civile, vigili del fuoco, e volontari, che hanno lavorato senza sosta per contenere l’incendio.

Il bollettino della situazione attuale

Nonostante gli interventi tempestivi, l’incendio non è ancora completamente domato e la situazione continua a essere delicata. Secondo quanto riportato dal Comune di San Giuliano Terme, al momento ci sono ancora circa 400 sfollati. Le autorità locali chiedono a tutti i cittadini di avere pazienza, con la speranza che nelle prossime ore le persone possano rientrare nelle proprie abitazioni. “Ci risulta sia bruciata una sola abitazione sul monte”, ha aggiunto il sindaco, “ma la situazione è in fase di monitoraggio e le prossime ore saranno cruciali per verificare l’agibilità delle strade e delle case.”

Nel frattempo, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, con squadre di volontari che continuano a lavorare senza sosta. La Regione Toscana sta seguendo attentamente l’evolversi della situazione e ha raccomandato la massima prudenza. “In presenza di vento è tassativamente vietato effettuare abbruciamenti di residui vegetali e agricoli”, ha ricordato Giani, “per evitare ulteriori emergenze e non aggravare una situazione già fortemente gravosa.”

La situazione in altri comuni

Oltre al rogo sul Monte Faeta, nelle ultime ore si sono sviluppati altri incendi anche nei territori di Massarosa e Peccioli. Nonostante questi nuovi focolai siano stati meno estesi, contribuiscono a rendere ancora più arduo il lavoro delle squadre impegnate nella lotta contro il fuoco. Al momento, la sala operativa regionale antincendi boschivi è attivamente coinvolta nella gestione di sette nuovi roghi, a dimostrazione dell’impegno continuo delle autorità nel contrastare un’emergenza che sembra non finire mai.

Sebbene l’incendio abbia causato danni significativi, l’efficace intervento delle squadre antincendio, l’infrastruttura strategica come il laghetto artificiale e la collaborazione tra tutte le forze coinvolte hanno permesso di evitare danni ancora più devastanti. Nonostante la situazione resti sotto controllo, le prossime ore saranno decisive per completare la messa in sicurezza dell’area.