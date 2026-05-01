Incendio sul Monte Faeta, riaperta la statale 12 a San Giuliano Terme mentre proseguono le operazioni di spegnimento

Il rogo che da circa 48 ore interessa l’area di Santa Maria del Giudice, nel territorio di Lucca, e i comuni pisani di San Giuliano Terme e Asciano continua a impegnare vigili del fuoco, mezzi aerei e squadre a terra. Dopo la chiusura precauzionale dovuta all’incendio boschivo, Anas comunica la riapertura al traffico della statale 12 Radd “dell’Abetone e del Brennero”. La notizia più rilevante per i cittadini e per chi si sposta nell’area pisana riguarda la riapertura al traffico della statale 12 Radd “dell’Abetone e del Brennero” a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Lo comunica Anas, dopo che nelle ore precedenti il tratto era stato chiuso in via precauzionale a causa dell’incendio boschivo sul Monte Faeta.

La chiusura aveva interessato un tratto di circa 1,5 chilometri della statale 12 Radd “dell’Abetone e del Brennero”, sempre nel territorio di San Giuliano Terme. Il provvedimento era stato adottato per ragioni di sicurezza, in relazione all’evoluzione del rogo che sta interessando l’area del Monte Faeta e le zone limitrofe. La riapertura della strada rappresenta dunque un primo segnale di alleggerimento per la viabilità locale, pur in un contesto ancora segnato da operazioni di spegnimento complesse e tuttora in corso.

Incendio tra Lucca e Pisa: il rogo prosegue da circa 48 ore

Restano impegnative le attività di contrasto all’incendio che, alimentato dal forte vento, da circa 48 ore interessa la zona di Santa Maria del Giudice, nel comune di Lucca, e i comuni pisani di San Giuliano Terme e Asciano. L’area coinvolta si trova in un contesto territoriale particolarmente delicato, dove il vento ha contribuito a rendere più difficile il lavoro delle squadre impegnate sul fronte del fuoco. Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta, con un dispositivo di soccorso articolato tra interventi a terra e supporto aereo.

Il fronte dell’incendio boschivo continua quindi a richiedere un impegno significativo da parte dei soccorritori, chiamati a operare in una situazione resa più complessa dalle condizioni meteo e dalla durata dell’emergenza.

Vigili del fuoco al lavoro con Canadair, elicotteri e squadre a terra

Come riferiscono i vigili del fuoco, il dispositivo di soccorso è attualmente composto da squadre a terra, 5 Canadair e 3 elicotteri della flotta aerea del Corpo nazionale. La presenza dei mezzi aerei conferma la portata dell’intervento necessario per fronteggiare il rogo. I Canadair e gli elicotteri stanno operando a supporto delle squadre impegnate sul terreno, in un’azione coordinata finalizzata al contenimento e allo spegnimento dell’incendio.

Il lavoro delle squadre a terra resta centrale, soprattutto nelle aree dove l’intervento diretto è indispensabile per presidiare il territorio, monitorare l’avanzamento delle fiamme e intervenire nei punti più critici.

Rinforzi antincendio boschivo da Emilia-Romagna e Liguria

A supporto delle squadre locali sono in arrivo rinforzi specializzati nell’antincendio boschivo da Emilia-Romagna e Liguria. L’obiettivo è potenziare il dispositivo di soccorso a terra, rafforzando la capacità operativa nelle aree interessate dall’emergenza.

L’arrivo di personale specializzato conferma la complessità dello scenario e la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fronte dell’incendio tra Lucca e Pisa. Le squadre provenienti da altre regioni andranno ad affiancare quelle già operative sul posto, contribuendo al presidio del territorio e alle attività di spegnimento. Il coordinamento tra mezzi aerei, squadre locali e rinforzi esterni resta quindi l’elemento chiave nella gestione dell’emergenza.

Monte Faeta, attenzione ancora alta nonostante la riapertura della strada

Nonostante la riapertura della statale 12 Radd “dell’Abetone e del Brennero”, l’emergenza legata all’incendio sul Monte Faeta non può dirsi conclusa. Le attività di spegnimento proseguono e il dispositivo dei soccorsi resta pienamente operativo. La riapertura al traffico del tratto precedentemente chiuso a San Giuliano Terme rappresenta un’informazione importante per residenti, automobilisti e pendolari, ma non modifica il quadro generale di un intervento ancora in corso.

Il rogo, che da circa due giorni interessa un’area compresa tra la provincia di Lucca e quella di Pisa, continua a essere seguito dai vigili del fuoco con il supporto di mezzi aerei e squadre specializzate. L’attenzione resta concentrata sull’evoluzione dell’incendio e sulla sicurezza delle zone coinvolte.