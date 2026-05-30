Incidente in parapendio sul Monte Grappa: giovane pilota statunitense elitrasportata in ospedale

Un grave incidente di parapendio ha coinvolto questa mattina una giovane pilota statunitense di 24 anni sul Monte Grappa, nel comune di Romano d’Ezzelino (Vicenza). La caduta è avvenuta lungo il 7° tornante della Strada Cadorna, pochi istanti dopo il decollo dalla piattaforma di lancio di Costalunga. Secondo le prime ricostruzioni, il pilota di parapendio stava prendendo il volo dalla piattaforma di Costalunga quando ha perso il controllo, precipitando sul terreno sottostante. L’impatto è stato violento e ha provocato alla giovane traumi al bacino e alla colonna vertebrale, rendendo necessario un intervento urgente. L’incidente conferma ancora una volta i rischi legati agli sport aerei in quota, soprattutto in aree montane impervie come quella del Monte Grappa.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, tra cui l’elicottero di Treviso Emergenza con equipe medica e tecnico di elisoccorso. A supporto dell’operazione è stata fondamentale la presenza della squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, che ha operato per garantire la sicurezza della zona e facilitare il recupero della giovane pilota. L’equipe medica ha provveduto a stabilizzare la donna e a prepararla per il trasporto d’urgenza in ospedale tramite elicottero.

L’episodio si è verificato su una delle strade storiche e panoramiche più note del Monte Grappa, la Strada Cadorna, al 7° tornante, una zona frequentata da appassionati di volo libero. La caduta immediatamente dopo il decollo da Costalunga sottolinea la pericolosità di questo sport, che richiede esperienza e massima attenzione alle condizioni ambientali. L’intervento congiunto di elicottero, tecnico di elisoccorso e Soccorso alpino dimostra quanto sia complesso il soccorso in montagna e quanto sia cruciale la coordinazione tra i vari operatori.