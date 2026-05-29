Incidente tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo: 18 feriti, tra cui 10 bambini | FOTO

Intervento dei Vigili del Fuoco a Mazara del Vallo, nel Trapanese, per un incidente stradale, avvenuto intorno alle 14:30, tra uno scuolabus e un’auto: 18 i feriti, tra loro 10 bambini a bordo dello scuolabus e 4 all’interno nell’auto, oltre a 2 docenti e ai conducenti dei mezzi. Tutti soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso. La squadra dei Vigili del Fuoco è attualmente impegnata per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area interessata dall’impatto.