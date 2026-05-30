India, tempesta di sabbia colpisce il Rajasthan: cielo oscurato a Lunkaransar | VIDEO

Una massiccia tempesta di sabbia ha investito la località di Lunkaransar, nello Stato del Rajasthan, in India: ha sollevato nell’aria enormi quantità di polvere e sabbia, riducendo drasticamente la visibilità e trasformando il cielo in una densa nube color ocra. Le immagini diffuse sui social mostrano un’imponente parete di polvere avanzare rapidamente, accompagnata da forti venti. Le tempeste di sabbia sono fenomeni atmosferici che si verificano soprattutto nelle regioni aride e desertiche. Si formano quando raffiche di vento intense sollevano dal suolo particelle di sabbia e polvere, trasportandole per chilometri. Oltre a ridurre la visibilità, queste tempeste possono causare disagi alla circolazione, problemi respiratori e danni alle infrastrutture. Il Rajasthan, caratterizzato dalla presenza del deserto del Thar, è una delle aree dell’India più esposte a questo tipo di fenomeni.