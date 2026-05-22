Indonesia, forte scossa nel Mar delle Molucche | DATI e MAPPE

Un forte terremoto magnitudo Mwp 5.6 ha colpito l’Indonesia. La scossa è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 01:05 UTC, corrispondenti alle 03:05 in Italia e alle 09:05 orario locale. L’epicentro è stato localizzato nel braccio di mare tra l’isola di Sulawesi e le isole Molucche. L’ipocentro è stato individuato a una profondità intermedia di 46 km, un fattore che ha contribuito a mitigare la potenza dello scuotimento sismico in superficie e ha scongiurato la formazione di onde anomale, tanto che le autorità non hanno emesso alcun allarme tsunami. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione delle città costiere più vicine, tra cui Manado e Bitung, provocando spavento ma senza far registrare, dalle prime informazioni, danni strutturali gravi o feriti.

La Cintura di Fuoco e l’incrocio delle placche tettoniche: perché la terra trema nel Mar delle Molucche

L’area marina interessata dall’evento sismico rappresenta uno dei nodi tettonici più complessi e instabili del pianeta. Il Mar delle Molucche si trova nel cuore dell’Indonesia, una regione interamente inserita all’interno della Cintura di Fuoco del Pacifico (“Ring of Fire”). La sismicità della zona è guidata dalla convergenza ad altissima velocità tra diverse grandi placche tettoniche: la placca della Sonda (legata alla placca euroasiatica), la placca del Mar delle Filippine, la placca australiana e la placca del Pacifico.

La caratteristica geologica unica di questo tratto oceanico è la presenza di una microplacca sotterranea, la placca del Mar delle Molucche, che è sottoposta a un fenomeno di “doppia subduzione”. Questa striscia di crosta oceanica si sta flettendo e sprofondando contemporaneamente sia verso Ovest (al di sotto della placca di Sangihe) sia verso Est (al di sotto della placca di Halmahera). Questo doppio scivolamento comprime la regione, accumulando enormi quantità di energia elastica nelle rocce che viene periodicamente rilasciata sotto forma di terremoti terrestri e sottomarini.

I precedenti storici nella regione

La storia sismica del Mar delle Molucche è densa di eventi di forte intensità. Negli ultimi 50 anni si sono verificati numerosi sismi con magnitudo superiore a 7.0 nel raggio di 250 km dall’epicentro odierno. Tra i precedenti più rilevanti si ricorda il violento terremoto del gennaio 2007 (magnitudo 7.5), che causò vittime e crolli nella vicina isola di Sulawesi. La scossa di magnitudo 5.6 odierna si inserisce pienamente in questo quadro di perenne assestamento geodinamico.