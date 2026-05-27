Indonesia, forti piogge nel Sulawesi Settentrionale: alluvioni lampo sommergono 3 villaggi | FOTO e VIDEO

Forti piogge hanno colpito la reggenza di Bolaang Mongondow (Bolmong), nella provincia di Sulawesi Settentrionale, in Indonesia, causando alluvioni lampo. Le alluvioni hanno sommerso tre villaggi: Komangaan, Solimandungan Satu e Solimandungan Dua, con quest’ultimo che risulta il più colpito. Secondo quanto dimostrano le immagini condivise sui social media, la forte corrente a Solimandungan Dua ha trascinato fango, erba, tronchi e rami, che hanno invaso le strade del villaggio e diverse case. Di conseguenza, le attività della comunità sono state temporaneamente paralizzate a causa delle strade impraticabili. Gli abitanti hanno anche faticato a rimuovere il fango che ha ricoperto cortili e interni delle case.

La situazione sul posto richiede chiaramente l’attenzione e l’assistenza di diverse parti, in particolare per la bonifica ambientale, il supporto logistico e le attrezzature per la gestione dell’emergenza post-alluvione. Gli abitanti sperano che il governo e le parti competenti intervengano immediatamente per contribuire a mitigare l’impatto dell’alluvione lampo.

Le autorità raccomandano inoltre alla popolazione di rimanere vigile in merito alla possibilità di ulteriori piogge che potrebbero provocare nuove inondazioni, dato che condizioni meteorologiche estreme continuano a verificarsi in diverse aree di Bolaang Mongondow e del Sulawesi Settentrionale in generale.