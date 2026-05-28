Intelligence geospaziale: e-GEOS e Synspective siglano partnership strategica

e-GEOS, joint venture tra Agenzia Spaziale Italiana (20%) e Telespazio (80%) del gruppo Leonardo, e la giapponese Synspective Inc. hanno annunciato la firma di una partnership strategica pluriennale per lo sviluppo congiunto di soluzioni avanzate di intelligence geospaziale. La firma è avvenuta presso l’Ambasciata d’Italia a Tokyo durante una cerimonia istituzionale inserita nel programma degli Italy-Japan Space Dialogues, iniziativa promossa dai governi dei due Paesi per rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore spaziale. All’evento hanno partecipato S.E. Mario Andrea Vattani, Ambasciatore d’Italia in Giappone, S.E. Hikariko Ono, Ambasciatrice del Giappone in Italia, C. Milena A. Lerario, CEO di e-GEOS, e Motoyuki Arai, fondatore e CEO di Synspective.

Integrazione tra dati COSMO-SkyMed e StriX

L’intesa segna un passo significativo nella collaborazione tra Italia e Giappone nello Spazio: le due aziende svilupperanno soluzioni congiunte integrando i dati delle costellazioni COSMO-SkyMed e StriX, attraverso piattaforme multi-sensore, algoritmi avanzati di analisi e capacità di processamento a valore aggiunto. L’obiettivo è ampliare il portafoglio di prodotti e servizi innovativi e, al tempo stesso, favorire l’accesso ai mercati internazionali per le soluzioni basate su dati SAR sviluppate da entrambe le società.

“Nuove e potenti soluzioni”

“L’accordo tra e-GEOS e Synspective, firmato presso l’Ambasciata d’Italia a Tokyo nell’anno che celebra il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, rappresenta un passo concreto in avanti per la nostra cooperazione bilaterale nel contesto della space economy”, ha dichiarato S.E. Mario Andrea Vattani, Ambasciatore d’Italia in Giappone.

“In e-GEOS apprezziamo la visione di Synspective e il suo approccio innovativo allo sviluppo delle tecnologie SAR, che si integra perfettamente con l’esperienza di e-GEOS nello sviluppo di servizi avanzati di Geoinformazione a valore aggiunto”, ha commentato C. Milena A. Lerario, CEO di e-GEOS. “Questo accordo rafforza ulteriormente il posizionamento internazionale di e-GEOS come leader nell’intelligence geospaziale, pienamente in linea con la visione strategica di Leonardo per lo Spazio e con l’impegno di sviluppare capacità di nuova generazione attraverso partnership internazionali affidabili”.

“Attraverso la collaborazione con e-GEOS, riteniamo che le capacità uniche e complementari delle due aziende possano dare vita a nuove e potenti soluzioni”, ha commentato Motoyuki Arai, CEO di Synspective Inc. “Questa collaborazione favorirà l’espansione dei nostri servizi sui mercati internazionali e ci permetterà di co-sviluppare soluzioni geospaziali innovative per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze commerciali, civili e di sicurezza nazionale a livello globale”.

L’accordo si inserisce in un contesto di crescente cooperazione internazionale nel settore spaziale e rafforza il ruolo dell’asse Italia-Giappone nello sviluppo di tecnologie avanzate per l’osservazione della Terra, con applicazioni strategiche in ambito civile, commerciale e di sicurezza.