Intervento di soccorso sul Monte Acuto: escursionista austriaco salvato in elicottero

Un escursionista austriaco di 58 anni è stato salvato nella notte nei pressi del Monte Acuto, al termine di un complesso intervento di soccorso che ha coinvolto forze italiane e austriache. L’allarme è scattato quando la Polizia austriaca ha contattato la Guardia di Finanza di Tarvisio, che ha immediatamente attivato la stazione del Soccorso Alpino di Cave del Predil e, tramite la centrale operativa Sores, l’elisoccorso regionale in configurazione notturna. L’uomo risultava disperso dal pomeriggio precedente e non era stato possibile raggiungerlo per lungo tempo al telefono. La sua posizione è stata infine individuata grazie all’aggancio a una cella telefonica e a un successivo sorvolo dell’area.

L’escursionista si trovava in una zona impervia nei pressi del Monte Acuto, in territorio italiano ma a ridosso del confine con l’Austria, distante dai principali punti di accesso a piedi. Raggiunto dall’elicottero, è stato recuperato in condizioni di lieve ipotermia e con alcune contusioni. Trasportato a Tarvisio, ha potuto riabbracciare i familiari che lo attendevano.