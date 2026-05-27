Iran, Trump riunisce il gabinetto: il maltempo fa spostare l’importante incontro

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sta preparando ad una riunione di gabinetto per la giornata di oggi, in cui si prevede che la guerra con l’Iran sarà in cima all’ordine del giorno. Tutti i membri del gabinetto, compresa la direttrice uscente dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard, che lascerà il suo incarico il 30 giugno, dovrebbero partecipare alla riunione. Sulla riunione ha avuto un impatto anche il maltempo: l’incontro era infatti programmato a Camp David, la residenza presidenziale tra le montagne del Maryland, ma a causa delle condizioni meteo è stato spostato alla Casa Bianca.