ISS, cosmonauti russi pronti per una passeggiata spaziale di 5 ore

Oggi, 27 maggio, il fascino dell’esplorazione orbitale torna a catturare l’attenzione con una nuova missione extraveicolare all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale. A partire dalle ore 16:15 ora italiana, i cosmonauti dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev, lasceranno la sicurezza del complesso orbitante per immergersi nel vuoto cosmico affrontando un’operazione che durerà ben 5 ore. Gli appassionati potranno seguire ogni singola manovra in diretta grazie alla copertura ufficiale fornita dalla NASA, che inizierà i suoi collegamenti a partire dalle ore 15:45.

Gli obiettivi della passeggiata spaziale

I dettagli operativi della passeggiata spaziale sono stati accuratamente pianificati per massimizzare il tempo trascorso all’esterno. Il duo avrà il compito principale di installare un avanzato esperimento dedicato allo studio della radiazione solare direttamente sul modulo di servizio Zvezda. Contestualmente, dovranno occuparsi della rimozione di alcune strumentazioni scientifiche ormai da sostituire o da analizzare, attualmente posizionate sui moduli Nauka e Poisk del segmento russo.

Il programma prevede inoltre un obiettivo secondario, qualora le tempistiche dovessero rivelarsi favorevoli e le attività primarie venissero completate in anticipo. I cosmonauti potrebbero scattare delle fotografie fondamentali a una delle antenne di rendezvous Kurs montate sul cargo Progress 94. Questo specifico componente aveva infatti registrato un malfunzionamento durante la fase di dispiegamento nello scorso mese di marzo, subito dopo il lancio verso la stazione, e le immagini aiuteranno gli ingegneri a terra a comprenderne con precisione le cause meccaniche.

I protagonisti e i precedenti storici

Per riconoscere i 2 astronauti durante la diretta streaming sarà sufficiente osservare un dettaglio cromatico ben visibile sulle loro tute spaziali. Il comandante dell’attuale spedizione 74, Kud-Sverchkov, giunto alla sua seconda attività extraveicolare, indosserà una divisa caratterizzata da strisce rosse. Il suo collega Mikaev, ingegnere di volo al suo debutto assoluto nel vuoto cosmico, porterà invece delle strisce blu.

L’evento odierno rappresenta la 2ª uscita del 2026. In precedenza, il 18 marzo, gli astronauti della NASA Jessica Meir e Chris Williams avevano trascorso 7 ore all’esterno per preparare la struttura all’arrivo di un nuovo pannello solare. Con questa nuova operazione, il totale delle passeggiate spaziali effettuate al di fuori della Stazione Spaziale Internazionale sale all’impressionante quota di 278. Un traguardo formidabile per l’avamposto umano, che continua a ospitare ininterrottamente equipaggi a rotazione sin dal lontano 2 novembre 2000.