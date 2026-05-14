ItaliaMeteo-Cineca, collaborazione per rafforzare le capacità operative dell’Agenzia

Collaborazione tra l’Agenzia ItaliaMeteo e Cineca, il consorzio al servizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, che metterà a disposizione infrastrutture di supercalcolo e servizi digitali avanzati. L’obiettivo è rafforzare le capacità operative per consolidarne il ruolo di servizio meteorologico nazionale. L’intesa punta a potenziare l’elaborazione e la gestione dei dati meteorologici e climatologici, oltre alle attività gestionali dell’Agenzia, attraverso il data center del Tecnopolo di Bologna. Tra le funzioni previste, anche lo sviluppo di servizi operativi a supporto di istituzioni ed eventi sportivi, attraverso la collaborazione avviata da Italia Meteo con Sport e Salute per attività di previsione e monitoraggio meteorologico. Le prime applicazioni interessano gli Internazionali BNL d’Italia, l’America’s Cup di Napoli e i Giochi del Mediterraneo 2026, per i quali l’Agenzia fornirà dati, analisi e aggiornamenti in tempo reale agli organizzatori.