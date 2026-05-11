L’11 maggio 1949 il Siam diventa Thailandia

L’11 maggio 1949 il mondo smise ufficialmente di chiamare “Siam” uno dei più antichi regni dell’Asia. Da quel giorno il Paese assunse il nome di Thailandia, denominazione con cui è conosciuto ancora oggi. Una decisione solo apparentemente formale, ma che in realtà racchiudeva profonde motivazioni politiche, culturali e identitarie. Il termine “Thailandia” significa infatti “terra dei thai”, richiamando il principale gruppo etnico del Paese e, soprattutto, la parola thai, che nella lingua locale può essere tradotta anche come “libero”. Un messaggio potente in un’epoca in cui molte nazioni asiatiche stavano ancora vivendo il tramonto del colonialismo europeo.

Il vecchio nome “Siam” aveva accompagnato il regno per secoli ed era noto in Occidente già dal XVI secolo. Evocava immagini esotiche, commerci orientali e una monarchia antichissima. Tuttavia, nel Novecento, la classe dirigente thailandese iniziò a considerarlo un termine troppo legato alla visione straniera del Paese. Il cambiamento era stato proposto una prima volta nel 1939 dal governo nazionalista guidato da Plaek Phibunsongkhram, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale il nome “Siam” venne temporaneamente ripristinato. Fu solo l’11 maggio 1949 che la scelta di “Thailandia” divenne definitiva.

Dietro la nuova denominazione vi era la volontà di costruire un’identità nazionale più compatta e moderna, capace di unire il Paese attorno alla monarchia, alla lingua thai e al senso di appartenenza nazionale. Era anche un modo per presentarsi sulla scena internazionale come una nazione indipendente e sovrana in una regione attraversata da grandi cambiamenti geopolitici. Ancora oggi molti storici ricordano come la Thailandia sia stata uno dei pochi Stati del Sud/Est asiatico a non essere mai formalmente colonizzata dalle potenze europee. Anche per questo il nuovo nome assunse un forte valore simbolico: rappresentava l’orgoglio di una nazione che voleva affermare la propria continuità storica senza rinunciare alla modernizzazione.