La Cina lancia Tianzhou-10: nuovi rifornimenti in viaggio verso la stazione spaziale Tiangong

La Cina ha lanciato con successo il cargo Tianzhou-10, partito dal centro spaziale di Wenchang, nella provincia meridionale di Hainan. A comunicarlo è stata la China Manned Space Agency, l’agenzia responsabile delle missioni spaziali con equipaggio del Paese. Il decollo è avvenuto alle 08:14 del mattino ora di Pechino, a bordo di un razzo vettore Long March-7, uno dei principali lanciatori utilizzati dalla Cina per le missioni dirette verso la stazione spaziale Tiangong. Dopo circa 10 minuti di volo, Tianzhou-10 si è separata correttamente dal razzo ed è entrata nell’orbita prevista. Poco dopo, i pannelli solari della capsula si sono aperti regolarmente, segnando il successo completo della missione di lancio.

Il cargo effettuerà ora le delicate operazioni di rendez-vous e attracco automatico con la stazione spaziale Tiangong, il grande laboratorio orbitante cinese operativo in orbita terrestre bassa. Si tratta di una fase cruciale, durante la quale il veicolo deve sincronizzare velocità e traiettoria con la stazione per agganciarsi in totale sicurezza. A bordo di Tianzhou-10 si trovano numerosi materiali essenziali per la vita e il lavoro degli astronauti nello Spazio. Il carico comprende una tuta per attività extraveicolari, rifornimenti destinati all’equipaggio, propellente per le operazioni della stazione e diversi strumenti scientifici dedicati agli esperimenti in microgravità.

Questa missione rappresenta il 5° volo di rifornimento del programma spaziale cinese da quando la stazione Tiangong è entrata nella sua fase operativa e di sviluppo applicativo. Il lancio di Tianzhou-10 coincide inoltre con un importante traguardo storico per il programma spaziale cinese: si tratta infatti della 641ª missione della famiglia di razzi Long March, protagonista da decenni dell’espansione della presenza cinese nello Spazio. Negli ultimi anni Pechino ha investito massicciamente nell’esplorazione spaziale, sviluppando una propria stazione orbitante, missioni lunari e programmi destinati all’esplorazione di Marte.