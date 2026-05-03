La danza spaziale di Progress MS-34: le nuove immagini dalla ISS | FOTO

L’orbita terrestre si è tinta nuovamente dei colori dell’esplorazione russa grazie all’arrivo del veicolo cargo Progress MS-34 presso la Stazione Spaziale Internazionale. Partito dal leggendario cosmodromo di Baikonur lo scorso 26 aprile, il vettore ha completato un viaggio di precisione durato circa 48 ore prima di agganciarsi con successo al modulo Zvezda. Questa missione garantisce la continuità delle operazioni di bordo fornendo tonnellate di materiali vitali, strumentazione scientifica avanzata e riserve di ossigeno destinate al segmento russo dell’avamposto orbitale. Le immagini diffuse da Roscosmos offrono una prospettiva privilegiata e spettacolare di questa manovra complessa, catturando il profilo metallico del cargo che emerge dall’oscurità cosmica mentre si allinea millimetricamente ai sistemi di aggancio della Stazione, sospesa a centinaia di km sopra l’atmosfera terrestre.

Attracco automatico e rifornimenti vitali

La missione dil Progress MS-34 ha seguito una tabella di marcia impeccabile, confermando l’efficienza dei sistemi di navigazione russi. Dopo il lancio avvenuto nelle steppe del Kazakistan, il veicolo ha effettuato una serie di manovre orbitali per innalzare la propria traiettoria e sincronizzarsi con la velocità della ISS. L’aggancio è avvenuto in modalità completamente automatica, un processo che richiede una coordinazione millimetrica tra i computer di bordo del cargo e quelli del modulo Zvezda. All’interno della navetta sono stivati viveri, acqua, carburante e nuovi esperimenti che terranno impegnata la spedizione attuale nei prossimi mesi.

L’occhio del cosmonauta sul mondo

A rendere questa missione visivamente indimenticabile sono stati i 4 scatti realizzati da Sergey Kud-Sverchkov. Il cosmonauta, attualmente a bordo della stazione, ha catturato immagini suggestive che ritraggono il Progress MS-34 nelle fasi critiche dell’approccio finale. Le foto mostrano il contrasto netto tra le superfici riflettenti della navetta e il vuoto siderale, evidenziando i pannelli solari spiegati e le antenne del sistema Kurs.