La frana di Niscemi: emergenza locale e sfida nazionale alla ricostruzione, il convegno

La frana di Niscemi, tra le più imponenti d’Europa, ha messo in evidenza la fragilità del territorio siciliano e la necessità di una pianificazione urgente e accurata per affrontare le conseguenze di un disastro causato dal dissesto idrogeologico. Le enormi lesioni sull’asfalto hanno rappresentato solo l’inizio di un processo di erosione che ha coinvolto centinaia di edifici, compresi quelli situati in zona rossa, dove sono presenti anche beni architettonici tutelati. La ricostruzione di Niscemi non riguarda solo la messa in sicurezza del territorio, ma anche un recupero abitativo, architettonico, economico e sociale che è ancora lontano dall’essere pianificato. L’intero processo di recupero è al centro di un ampio dibattito che si svolgerà il prossimo 9 maggio, alle 9:30, nell’Auditorium del Museo Civico, durante il convegno “La frana di Niscemi. Dalla fase emergenziale alla ricostruzione”.

Il convegno: un’opportunità di confronto tra istituzioni e professionisti

Il convegno, promosso dal sistema ordinistico degli ingegneri siciliani, vede il coinvolgimento di istituzioni, tecnici, docenti universitari e rappresentanti del territorio, con l’obiettivo di fare luce sulle incertezze e la ricerca di soluzioni per la ricostruzione di Niscemi. Ad aprire i lavori sarà Fabio Salvatore Corvo, presidente della Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia e presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta, il quale porrà l’accento sull’urgenza di risposte concrete per una ricostruzione efficace e duratura. Seguiranno i saluti istituzionali delle autorità locali e nazionali, nonché dei rappresentanti degli enti patrocinanti e organizzatori, che hanno reso possibile l’incontro.

Le fasi emergenziali: il ruolo delle istituzioni e dei tecnici

Il convegno si aprirà con una riflessione sulle fasi emergenziali che hanno caratterizzato la gestione della frana. Interverranno il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, che racconterà le difficoltà e le azioni intraprese per fronteggiare l’emergenza, e Salvatore Cantale, comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia di Caltanissetta, che illustrerà il ruolo delle squadre di soccorso nell’affrontare l’emergenza. Il confronto si arricchirà con il contributo di Daniela Vullo, soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali della Provincia di Caltanissetta, che evidenzierà l’importanza della tutela del patrimonio culturale, e di Gianfranco Di Pietro, consigliere della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta, che discuterà le azioni di prevenzione e sicurezza adottate.

L’analisi e la gestione del rischio franoso: tra scienza e territorio

Il convegno si concentrerà anche sull’analisi e la gestione del rischio franoso, un aspetto fondamentale per prevenire il ripetersi di simili disastri. Orazio Barbagallo, geologo esperto in Meccanica delle Rocce e Geologia Applicata, interverrà sulla classificazione della frana, spiegando le cause geologiche e le caratteristiche che hanno reso questo fenomeno così imponente. A seguire, Francesco Castelli, direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università Kore, affronterà il tema della gestione e riduzione del rischio da frana in ambito territoriale e urbano, ponendo particolare attenzione sulle soluzioni ingegneristiche e urbanistiche per la prevenzione.

Il modello di ricostruzione: competenze e futuro

La parte finale del convegno sarà dedicata al modello di ricostruzione che si intende adottare per Niscemi, con il contributo di Francesco Martinico, professore ordinario di Urbanistica dell’Università di Catania, che esplorerà le soluzioni urbanistiche per garantire una ricostruzione sostenibile e sicura. Paolo La Greca, professore ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica sempre dell’Università di Catania, offrirà una visione sulle tecniche di pianificazione urbana che possano rispondere alle sfide post-frana, con particolare attenzione alla tutela ambientale e alla qualità della vita per i residenti.

Dall’emergenza alla pianificazione: un confronto urgente

Il convegno si preannuncia come un momento di grande importanza per tutti gli attori coinvolti nella ricostruzione di Niscemi. Il binomio tra competenze e futuro sarà al centro del dibattito, che si concluderà con una riflessione sulla necessità di risposte rapide e concrete per un recupero duraturo. Il confronto sarà moderato da Fabio Corvo e Andrea Polizzi, presidente della Fondazione degli Ingegneri di Caltanissetta, e si svolgerà con la collaborazione di numerosi enti e istituzioni, tra cui l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, la Consulta degli Architetti PPC della Sicilia, e l’Ordine degli Architetti PPC di Caltanissetta, con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dell’Associazione Ingegneri Ambienti e Territorio, e dei principali enti locali coinvolti, come il Comune di Niscemi e il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

La frana di Niscemi rappresenta una delle sfide più gravi per la Sicilia, ma anche una straordinaria opportunità per ripensare il territorio e garantire una ricostruzione che sia non solo sicura, ma anche sostenibile e rispettosa del patrimonio culturale.