La NASA rivoluziona la missione Artemis III: test cruciale nell’orbita terrestre

L’agenzia spaziale americana sta procedendo a ritmi serrati per delineare la missione Artemis III del prossimo anno, un volo orbitale terrestre con equipaggio. Questa operazione cruciale servirà da banco di prova per testare le complesse capacità di incontro e aggancio tra la capsula Orion della NASA e i sofisticati lander commerciali progettati da Blue Origin e SpaceX. Dopo l’annuncio di febbraio, che ha introdotto questa tappa fondamentale prima dello sbarco umano al Polo Sud lunare, gli ingegneri stanno analizzando minuziosamente le opzioni di volo. Il fine ultimo è mitigare ogni possibile rischio, assicurando che le procedure, le tecnologie e le interazioni tra i vari team siano perfettamente rodate in vista della successiva missione Artemis IV, che riporterà gli americani sulla superficie della Luna.

Un trampolino di lancio

Jeremy Parsons, amministratore deputato della divisione Moon to Mars della NASA, chiarisce come questa missione in orbita terrestre rappresenti un trampolino di lancio indispensabile. “Sebbene si tratti di una missione in orbita terrestre, rappresenta un importante passo avanti verso il successo dell’allunaggio con Artemis III. Artemis III è una delle missioni più complesse mai intraprese dalla NASA“, ha dichiarato Parsons. “Per la prima volta, la NASA coordinerà una campagna di lancio che coinvolgerà più veicoli spaziali, integrando nuove funzionalità nelle operazioni di Artemis. Stiamo integrando un maggior numero di partner e operazioni interconnesse in questa missione, il che ci aiuterà a capire come Orion, l’equipaggio e i team di terra interagiscono tra loro con l’hardware e i team di entrambi i fornitori di lander, prima di inviare astronauti sulla superficie lunare e costruire una base lunare“.

Dettagli tecnici e innovazioni

Il potente razzo SLS (Space Launch System) partirà dal Kennedy Space Center in Florida trasportando 4 astronauti a bordo di Orion. Una particolarità di questo lancio è l’utilizzo di un “distanziatore” al posto del tradizionale stadio superiore propulsivo. Questo componente strutturale, attualmente in fase di rapida lavorazione e saldatura presso il Marshall Space Flight Center in Alabama, replicherà l’ingombro, la massa e i punti di connessione dello stadio superiore originale, ma senza includere motori o propellente.

Una volta raggiunta l’orbita, il modulo di servizio di costruzione europea fornirà la spinta necessaria per circolarizzare l’orbita bassa terrestre di Orion. Questa scelta strategica aumenta enormemente le probabilità di successo della missione, offrendo finestre di lancio molto più ampie e flessibili per i vari veicoli coinvolti, tra cui il sistema Starship di SpaceX e il Blue Moon Mark 2 di Blue Origin. A seconda di come evolveranno le definizioni operative, i membri dell’equipaggio potrebbero persino avere l’opportunità di entrare all’interno di almeno uno di questi lander di prova.

Preparare il terreno per l’esplorazione futura

Gli astronauti trascorreranno a bordo di Orion più tempo rispetto alla precedente missione Artemis II. Questo prolungamento temporale consentirà di valutare a fondo i sistemi di supporto vitale e di testare in condizioni reali le dinamiche hardware dei sistemi di attracco. Durante la fase di rientro, la NASA collauderà inoltre uno scudo termico potenziato, progettato per garantire traiettorie di ritorno verso la Terra più flessibili e resistenti.

Nelle prossime settimane verranno definiti gli ultimi tasselli, tra cui la timeline per la selezione dell’equipaggio, la valutazione delle interfacce per le nuove tute spaziali di Axiom (AxEMU) e le potenziali operazioni scientifiche da svolgere a bordo. Poiché il Deep Space Network non verrà utilizzato per questa specifica missione, l’agenzia ha chiesto all’industria di proporre soluzioni innovative per ottimizzare le comunicazioni con il controllo a terra, valutando parallelamente l’impiego di CubeSat nell’orbita terrestre. Questi sforzi colossali si inseriscono pienamente nella nuova età dell’oro dell’esplorazione spaziale, con lo sguardo fermamente rivolto a una presenza lunare duratura e ai futuri viaggi con equipaggio verso Marte.