La Nebulosa Manubrio, un capolavoro dello Spazio profondo

L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha recentemente condiviso un’affascinante fotografia che ritrae la Nebulosa Manubrio, una meravigliosa nube di gas espulsa nello Spazio da una stella ormai giunta alla fase finale del suo ciclo vitale. Si tratta di una testimonianza visiva straordinaria di ciò che avviene a ben 1360 anni luce di distanza dal nostro Sistema Solare. L’immagine eccezionale, realizzata e curata nei minimi dettagli dall’astrofotografo Nikolay Vdovin, cattura i tratti intricati di questo corpo celeste la cui forma peculiare e simmetrica ricorda proprio un manubrio da palestra oppure una grande mela cosmica sospesa nel vuoto. Questo capolavoro di astrofotografia richiede una pazienza immensa, dedizione costante e attrezzature estremamente precise per riuscire a catturare la debole luce che viaggia instancabilmente nel cosmo per secoli prima di raggiungere la superficie della Terra.

La storia e la complessa tecnica fotografica

La Nebulosa Manubrio vanta un primato storico di assoluta rilevanza per l’astronomia, essendo stata la prima nebulosa planetaria mai scoperta nella storia dell’umanità. Il grande merito di questo storico ritrovamento va all’astronomo francese Charles Messier, che riuscì a individuarla con i propri rudimentali strumenti nell’ormai lontano 1764. Per riuscire a ottenere il recente e dettagliatissimo scatto pubblicato sui canali ufficiali, Vdovin ha dovuto impiegare un telescopio estremamente nitido abbinato a una montatura motorizzata e a una fotocamera astronomica dedicata. L’autore dell’opera ha accumulato un’esposizione totale di ben 10 ore complessive per poter raccogliere tutta la flebile luce necessaria a far emergere i contorni dei gas in espansione.

I dettagli delle ore di esposizione

Nello specifico delle operazioni di ripresa, per arrivare al risultato finale il fotografo ha registrato i dati per 3 ore e 4 minuti puntando selettivamente sulla linea di emissione dell’idrogeno. Successivamente, ha dedicato 2 ore e 24 minuti all’acquisizione della banda dell’ossigeno e 1 ora e 35 minuti per i segnali dello zolfo, integrando in seguito l’intero pacchetto di fotogrammi con le classiche riprese a colori. Il risultato di tutto questo lungo e minuzioso lavoro è un vero e proprio tuffo mozzafiato nelle inesplorate profondità celesti. Il bagliore diffuso, illuminato dalla piccola stella morente situata esattamente al centro dell’enorme complesso, mostra le dinamiche affascinanti e inarrestabili che plasmano costantemente le forme e l’evoluzione delle stelle.