La pioggia non ferma Race for the Cure, in 200mila a Roma per la lotta al tumore del seno

La pioggia caduta su Roma nelle prime ore del mattino non ha fermato la partecipazione alla Race for the Cure, la manifestazione promossa da Susan G. Komen Italia dedicata alla prevenzione e alla lotta contro il tumore al seno. Nonostante il maltempo, circa 200mila persone hanno preso parte all’evento, tra famiglie, giovani e anziani, colorando la città con migliaia di palloncini rosa, simbolo della manifestazione che da 27 anni unisce sport, solidarietà e sensibilizzazione sanitaria.

L’edizione di quest’anno ha registrato anche 120mila donatori a sostegno delle attività di prevenzione e ricerca. Alla partenza erano presenti diverse autorità istituzionali. “Una meravigliosa marea umana“, ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla partenza della Race. Presente anche Laura Mattarella in veste di presidente del comitato d’onore della Race for the Cure.