La primavera in Giappone regala uno spettacolo irreale: milioni di nemophila trasformano l’Hitachi Seaside Park in un immenso oceano blu | FOTO

In Giappone esiste un luogo capace di trasformarsi, ogni primavera, in uno degli spettacoli naturali più suggestivi del pianeta. Si tratta dell’Hitachi Seaside Park, un’ampia area verde nella prefettura di Ibaraki, non lontano da Tokyo, dove milioni di fiori ridisegnano il paesaggio con colori straordinari. Tra aprile e maggio, infatti, il parco raggiunge il suo momento più iconico: è il periodo della fioritura delle nemophila, piccoli fiori azzurri conosciuti anche come “baby blue eyes”. In queste settimane, le colline di Miharashi Hill si trasformano in una distesa uniforme e quasi irreale di blu, un ‘oceano floreale‘ che sembra confondersi con il cielo all’orizzonte.

Questo fenomeno naturale attira ogni anno migliaia di visitatori, fotografi e appassionati da tutto il mondo, complici ormai anche le immagini virali che circolano sui social. Le foto delle colline completamente ricoperte di nemophila sono diventate una delle icone primaverili del Giappone.

Ma lo spettacolo non si limita al solo colore azzurro. In primavera il parco offre una grande varietà di fioriture: vivacissimi tulipani, narcisi e molte altre specie creano incredibili contrasti cromatici e rendono ogni angolo diverso dal precedente. Con una superficie di circa 190 ettari già aperti al pubblico, l’Hitachi Seaside Park è progettato per cambiare volto nel corso delle stagioni.

Dopo il trionfo primaverile delle nemophila, l’estate e l’autunno offrono nuove spettacoli naturali. In particolare, durante la stagione autunnale, le celebri kochia tingono le colline di rosso intenso, offrendo un paesaggio completamente diverso ma altrettanto spettacolare. I cespugli, verdi in estate, tra metà ottobre e inizio novembre assumono tonalità accese che attirano nuovamente migliaia di visitatori.

Comunque, il periodo migliore per ammirare il celebre ‘mare blu‘ resta quello tra la fine di aprile e i primi quindici giorni di maggio, quando la fioritura raggiunge il suo apice. Durante questo periodo, passeggiare tra i sentieri panoramici del parco regala la sensazione di camminare sospesi tra cielo e fiori.