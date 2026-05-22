La Riserva degli Astronauti ESA completa l’addestramento ART: pronta una nuova squadra europea per le missioni spaziali

La Riserva degli Astronauti e Astronaute dell’ESA ha completato il percorso di addestramento ART, segnando un passaggio decisivo dalla formazione alla prontezza operativa. Dalla fine del 2024, attraverso tre blocchi di addestramento della durata di circa due mesi ciascuno, i membri della Riserva hanno sviluppato un ampio insieme di competenze tecniche, operative e scientifiche, in linea con le esigenze delle future missioni spaziali europee. Il gruppo è composto da Sara García Alonso dalla Spagna, Meganne Christian e John McFall dal Regno Unito, Anthea Comellini e Andrea Patassa dall’Italia, Carmen Possnig dall’Austria, Arnaud Prost dalla Francia, Amelie Schoenenwald dalla Germania e Aleš Svoboda dalla Repubblica Ceca. Con il completamento della fase finale presso il Centro Europeo Addestramento Astronauti, l’EAC dell’ESA a Colonia, in Germania, la Riserva costituisce ora un team europeo pronto a supportare le missioni dell’Agenzia Spaziale Europea in caso di assegnazione.

Un percorso scaglionato per costruire competenze comuni

L’addestramento è stato organizzato secondo un approccio scaglionato. I membri della Riserva degli Astronauti ESA si sono formati in piccoli gruppi durante alcune fasi del programma, per poi riunirsi nei momenti principali del percorso. Questa struttura ha permesso di consolidare competenze individuali e, allo stesso tempo, di rafforzare la coesione del gruppo nelle tappe chiave della preparazione.

La fase finale all’EAC di Colonia ha riunito ancora una volta tutti i membri della Riserva, chiudendo un ciclo formativo che ha avuto l’obiettivo di portare il gruppo a un livello comune di preparazione. Il risultato è una squadra flessibile di persone addestrate, in grado di contribuire alle ambizioni spaziali dell’Europa nell’orbita terrestre bassa, nei voli spaziali commerciali e nelle future esplorazioni oltre l’orbita terrestre.

Dall’addestramento alla prontezza operativa

Il programma ART, basato sui moduli della formazione di base per astronauti dell’ESA, è iniziato nell’ottobre 2024 con un focus sulle competenze fondamentali degli astronauti. In questa fase iniziale, i membri della Riserva hanno acquisito nozioni sui programmi dell’ESA, sulla Stazione Spaziale Internazionale, sull’industria spaziale e sulle istituzioni europee.

L’addestramento ha incluso anche il comportamento e le prestazioni umane, la formazione medica, le operazioni scientifiche e i sistemi dei veicoli spaziali. Tra gli ambiti affrontati figurano l’ingegneria del volo e il supporto vitale, elementi centrali per comprendere il funzionamento delle missioni e delle infrastrutture spaziali.

Robotica, passeggiate spaziali e simulazioni in microgravità

Una parte rilevante del primo blocco è stata dedicata alla robotica e alla familiarizzazione con le uscite extraveicolari, conosciute anche come passeggiate spaziali. I membri della Riserva sono stati introdotti a queste attività anche attraverso immersioni subacquee nella Neutral Buoyancy Facility, una struttura che consente di simulare la microgravità sott’acqua.

Questo tipo di formazione ha permesso ai partecipanti di avvicinarsi alle condizioni operative che caratterizzano le attività extraveicolari e il lavoro in ambiente spaziale. Accanto agli aspetti tecnici, la preparazione scientifica ha compreso biologia e tecniche di laboratorio, mentre l’allenamento fisico e le attività di coinvolgimento del pubblico hanno completato il quadro delle competenze di base.

Sopravvivenza in condizioni estreme

Il gruppo ha svolto anche esercitazioni di sopravvivenza in condizioni invernali, pensate per preparare i membri della Riserva agli ambienti estremi che potrebbero incontrare qualora il loro veicolo spaziale atterrasse in luoghi remoti. Questo tipo di addestramento rientra nelle competenze essenziali per gli astronauti, chiamati a gestire scenari complessi anche al di fuori delle condizioni standard di missione.

La capacità di affrontare situazioni impreviste, lavorare in team e prendere decisioni sotto pressione è stata un elemento ricorrente del programma. L’addestramento non si è limitato alla conoscenza tecnica, ma ha integrato preparazione fisica, resilienza operativa e adattamento a contesti difficili.

Il secondo blocco: missioni spaziali, ISS e lavoro di squadra

La fase successiva si è svolta dall’inizio di settembre alla fine di ottobre 2025, quando entrambi i gruppi si sono riuniti all’EAC per otto settimane di addestramento congiunto. In questa fase l’attenzione si è ampliata alla progettazione e allo svolgimento delle missioni spaziali, con moduli dedicati alla propulsione, alla meccanica orbitale e ai sistemi dei veicoli spaziali.

L’addestramento si è poi concentrato sulla vita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, includendo le operazioni di bordo, la gestione degli esperimenti e l’uso di telecamere e attrezzature video. Le esercitazioni basate su scenari e il lavoro di squadra sono diventati sempre più importanti, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento e il processo decisionale sotto pressione.

Emergenze, sopravvivenza in mare e addestramento antincendio

Il secondo modulo ha incluso anche l’addestramento alla sopravvivenza in mare, esercitazioni antincendio e ulteriori attività nella Neutral Buoyancy Facility. Queste sessioni hanno preparato i membri della Riserva a gestire situazioni di emergenza e ad acquisire le nozioni di base relative alle attività extraveicolari.

La formazione scientifica è stata ulteriormente approfondita con moduli sulla fisiologia umana, sulla scienza per l’esplorazione e sui carichi utili. A questi si sono aggiunte attività di formazione sui mezzi di comunicazione, pensate per supportare il ruolo dei membri della Riserva come rappresentanti dell’ESA.

Diritto spaziale, politica spaziale e cerimonia delle patch

Il programma ha incluso anche sessioni dedicate al diritto spaziale e alla politica spaziale, offrendo un contesto più ampio sul settore spaziale e sulle sue implicazioni istituzionali. Questi contenuti hanno contribuito a completare la preparazione, collegando gli aspetti tecnici delle missioni al quadro normativo e politico in cui opera l’Agenzia Spaziale Europea.

Uno dei momenti più significativi del percorso è stata la cerimonia di consegna delle patch, tenutasi alla fine del secondo blocco di addestramento a settembre 2025. La cerimonia ha rappresentato una tappa simbolica nel percorso dei membri della Riserva, confermando l’avanzamento della loro preparazione all’interno del programma ART.

Il blocco finale all’EAC di Colonia

Il terzo e ultimo blocco di addestramento all’EAC è cominciato a marzo 2026, con altre otto settimane di formazione ripartite per i due gruppi. Questa fase ha compreso ulteriori sessioni nella Neutral Buoyancy Facility, attività sui sistemi della Stazione Spaziale, sulle comunicazioni e sulle procedure di bordo.

L’addestramento ha incluso anche moduli di robotica basati sull’utilizzo della realtà virtuale, progettati per sviluppare la consapevolezza spaziale necessaria a operare sistemi come il Canadarm2, il braccio robotico della Stazione Spaziale Internazionale. Questo segmento ha consolidato le competenze operative legate agli strumenti e ai sistemi utilizzati in orbita.

Lancio, ciclo di vita delle missioni e osservazione della Terra

Nel corso del blocco finale, i membri della Riserva degli Astronauti ESA hanno acquisito una visione approfondita delle operazioni di lancio e dell’intero ciclo di vita delle missioni. La formazione ha compreso anche contenuti scientifici e attività di osservazione della Terra, a supporto delle operazioni che possono essere svolte in orbita.

L’insieme di questi elementi ha consentito di consolidare le conoscenze maturate durante i tre blocchi e di portare tutti i partecipanti a un livello comune di preparazione. La conclusione dell’addestramento ART rappresenta così un passaggio operativo importante per l’ESA, che dispone ora di una Riserva formata secondo un percorso strutturato e multidisciplinare.

Una squadra europea per le future ambizioni spaziali

Con il completamento della preparazione ART, la Riserva degli Astronauti e Astronaute dell’ESA diventa un team flessibile di persone addestrate, dotate di competenze, conoscenze e spirito di squadra. I membri della Riserva sono ora pronti a contribuire alle ambizioni spaziali dell’Europa attraverso missioni nell’orbita terrestre bassa, voli spaziali commerciali e future esplorazioni oltre l’orbita terrestre.

Il percorso iniziato nell’ottobre 2024 e concluso con la fase finale del 2026 segna il passaggio dalla formazione alla disponibilità operativa. Per l’ESA, la Riserva rappresenta una risorsa strategica: un gruppo internazionale preparato ad affrontare scenari tecnici, scientifici e operativi complessi, in grado di supportare le missioni europee quando verrà assegnato.