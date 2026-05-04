La rivoluzione dei detersivi in fogli: Soane Materials e CleanlyEco eliminano la plastica dal bucato europeo

Il settore della cura della casa sta vivendo una trasformazione senza precedenti grazie a una nuova partnership che promette di ridefinire gli standard di sostenibilità e performance. Questa mattina Soane Materials ha annunciato il suo primo accordo di partnership per la licenza IP con CleanlyEco, un’intesa che consente a quest’ultima di configurare e produrre rapidamente, in soli quattro mesi rispetto ai quattro anni solitamente necessari, detersivi in fogli completamente personalizzati per qualsiasi marchio. In questo accordo di licenza, il primo nel suo genere, CleanlyEco ha firmato con Soane Materials per ottenere l’accesso alla piattaforma di licenza SoaneClean e alla tecnologia brevettata SoMatrix Core, con l’obiettivo di produrre fogli per il bucato di nuova generazione ad alte prestazioni utilizzando la tecnologia di formulazione biodegradabile e rigenerativa di Soane Materials.

Il superamento del problema del PVA e la nuova frontiera del plastic-free

Uno dei punti di svolta più rilevanti di questa collaborazione riguarda la risoluzione del cosiddetto problema del PVA. Nonostante molti prodotti per il bucato vengano commercializzati come privi di plastica, la maggior parte dei fogli attualmente in commercio utilizza ancora il PVA, ovvero l’alcol polivinilico, un polimero derivato dal petrolio che spesso non si biodegrada completamente nei sistemi di acque reflue domestiche. La tecnologia di Soane elimina interamente questo materiale, offrendo un prodotto autenticamente PVA-free. Questa innovazione si inserisce in un mercato globale dei detersivi per il bucato dal valore di 75 miliardi di dollari, dove la domanda di soluzioni ecologiche è in costante crescita. Attraverso questo accordo, CleanlyEco diventa un partner produttivo ufficiale licenziatario di Soane Materials, ottenendo l’accesso a una piattaforma collaudata e scalabile progettata per superare i detersivi liquidi tradizionali e le alternative in fogli esistenti, riducendo al contempo in modo significativo l’impatto ambientale.

Prestazioni superiori e tecnologia SoMatrix Core per il bucato del futuro

Al centro della piattaforma SoaneClean si trova la tecnologia brevettata SoMatrix Core, che sostituisce la pellicola in PVA con una matrice rigenerativa e biodegradabile progettata per massimizzare il potere pulente. Il risultato è un incremento fino al 50% di principi attivi detergenti per ogni singolo foglio rispetto alle alternative basate su PVA. Mentre molti prodotti simili sul mercato hanno faticato a offrire una significativa attività enzimatica a causa dei processi produttivi convenzionali, SoMatrix Core risolve il problema grazie a un processo di produzione a bassa temperatura che preserva la piena funzione degli enzimi. Questo vantaggio tecnologico, unito a un carico di tensioattivi superiore, colma il divario prestazionale che storicamente ha impedito ai detersivi in fogli di competere seriamente con i detersivi liquidi. Erik Varga, Fondatore e CEO di CleanlyEco, ha dichiarato: “La partnership con Soane Materials ci consente di portare sul mercato un prodotto davvero differenziato per i nostri clienti. Non si tratta solo di proclami sulla sostenibilità. Le prestazioni, la scalabilità e i benefici ambientali della piattaforma di licenza SoaneClean ci posizionano per competere a livello globale, soddisfacendo al contempo la crescente domanda dei consumatori di soluzioni per la cura della casa ad alta efficienza e prive di plastica”.

Un modello di business innovativo per la conformità al regolamento UE

L’approccio di Soane Materials si distingue anche per il suo modello di business unico nel campo della scienza dei materiali, più simile al licensing farmaceutico che a quello dei beni di largo consumo. Invece di costruire stabilimenti propri, l’azienda, sostenuta dal fondo di private equity Ara Partners, concede in licenza la sua chimica a produttori già affermati. Questo accelera drasticamente i tempi di immissione sul mercato senza richiedere ingenti investimenti di capitale o modifiche alle attrezzature esistenti. Tale velocità è fondamentale nel contesto attuale, caratterizzato dal nuovo Regolamento Detergenti dell’UE, che introduce requisiti di biodegradabilità più stringenti. I produttori che non riusciranno a soddisfare questi standard avranno bisogno di nuove formulazioni in tempi brevi, e la tecnologia di Soane rappresenta la soluzione ideale per questa necessità di conformità. I fogli sviluppati con SoaneClean sono leggeri, completamente solubili e ottimizzati per le prestazioni in acqua fredda, il che permette un risparmio energetico anche per il consumatore finale.

Verso una riduzione globale dell’impronta di carbonio

Oltre ai benefici chimici, la transizione verso questo formato senz’acqua e leggero comporta vantaggi logistici massicci. Il formato waterless riduce le emissioni legate al trasporto fino al 35% rispetto ai pesanti detersivi liquidi tradizionali. Con una rete produttiva che copre oltre 25 paesi in Europa, CleanlyEco è ora in grado di fornire ai propri clienti prodotti premium che non scendono a compromessi tra efficacia operativa ed eccellenza ambientale. Leo Kasehagen, Presidente di Soane Materials, ha commentato l’importanza dell’accordo affermando: “La portata produttiva di CleanlyEco in oltre 25 paesi conferisce alla piattaforma SoaneClean un’immediata presenza commerciale in mercati in cui la domanda di soluzioni per il bucato prive di PVA e di plastica sta già superando l’offerta. Questo è il modello: tecnologia collaudata, infrastruttura produttiva consolidata e un mercato che sta già spingendo verso soluzioni migliori. Prevediamo che questa sarà la prima di molte partnership, man mano che la stessa pressione della domanda si estenderà a livello globale”.

Questo passo rappresenta dunque una pietra miliare nel percorso di decarbonizzazione dell’economia industriale e nella creazione di soluzioni di consumo realmente ecosostenibili. Erik Varga ha concluso sottolineando la visione a lungo termine dell’azienda: “Questa partnership ci consente di generare un impatto ambientale misurabile mantenendo l’eccellenza del prodotto per tutti i nostri clienti. Consideriamo questo un passo fondamentale per scalare a livello globale i prodotti per la cura della casa di nuova generazione”.