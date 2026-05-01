La sabbia del Sahara colora la neve del Passo di Baros: paesaggio marziano sul valico più alto della Grecia | FOTO e VIDEO

Polvere sahariana, neve pesante e muri di ghiaccio: la difficile riapertura della strada a quasi 1900 metri

Neve rosa Grecia

Al passo di Baros, dove gli spazzaneve lottano ogni primavera contro muri di neve alti diversi metri, c’è un dettaglio che rende il paesaggio ancora più surreale: la neve non è sempre bianca. In queste settimane, il manto nevoso che ricopre il valico più alto della Grecia si è tinto di rosa e di marrone, trasformando la montagna in uno scenario quasi marziano. La ‘colpa’ è della polvere sahariana, che il vento solleva dal deserto nordafricano e trasporta per migliaia di chilometri fino al Pindo e al resto della Grecia. Quando queste nubi di sabbia incontrano una perturbazione, le particelle si mescolano alle precipitazioni e finiscono intrappolate nei fiocchi di neve o depositate sulla loro superficie. Così, quello che cade al suolo non è più la classica neve candida, ma un manto colorato da granelli ricchi di minerali e ossidi di ferro, responsabili delle sfumature rosa e bruno-arancioni.

L’effetto non è solo scenografico. La neve ‘sporcata’ dalla sabbia riflette meno la luce del sole, si scalda più in fretta e tende a fondere prima rispetto a un manto bianco. Per chi deve riaprire una strada a quasi 1900 metri, come al Baros Passo, significa fare i conti con una neve diversa: più pesante, più compatta e spesso più instabile. In mezzo a questo paesaggio color pastello, il nastro di asfalto che riemerge dagli spazzaneve diventa il simbolo di una battaglia quotidiana con gli elementi, tra neve, vento e polvere del Sahara che arriva fin quassù.

Neve rosa Grecia 1° maggio

Grecia, la sabbia del Sahara colora la neve del Passo di Baros
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