La stagione degli uragani atlantici si preannuncia più mite del normale grazie a El Niño: le previsioni concordano

Secondo le previsioni di meteorologi federali e di altre agenzie, lo sviluppo del fenomeno El Niño, che si prevede diventerà piuttosto intenso, potrebbe attenuare la prossima stagione degli uragani atlantici, ma non eliminerà le tempeste potenzialmente letali. Oggi, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha pubblicato le sue previsioni stagionali per l’Atlantico, indicando una probabilità del 55% di una stagione al di sotto della media. L’agenzia prevede da 8 a 14 tempeste con nome, di cui da 3 a 6 raggiungeranno la forza di un uragano e da 1 a 3 si intensificheranno fino a diventare uragani maggiori (categoria pari o superiore a 3). Una normale stagione degli uragani prevede 14 tempeste con nome, 7 delle quali si trasformano in uragani e 3 raggiungono la categoria di uragano maggiore, con venti superiori a 177km/h.

Altre previsioni concordano

Anche altri diciotto gruppi, sia privati ​​che accademici, hanno formulato le proprie previsioni per la stagione, e la maggior parte di essi prevede un’estate e un autunno al di sotto della media. Queste altre previsioni indicano una media di 12 tempeste con nome, di cui solo 5 si trasformeranno in uragani e 2 di questi raggiungeranno la categoria di uragano maggiore. Queste previsioni indicano anche che l’indice di energia ciclonica accumulata, che tiene conto dell’intensità e della durata delle tempeste, si attesterà all’80% della norma.

Prevista l’attività più bassa dal 2015

La Colorado State University, che ha introdotto la scienza delle previsioni stagionali degli uragani nel 1984, prevede l’attività complessiva più bassa dal 2015, anno in cui si è verificato il più forte El Niño degli ultimi 75 anni. E questa previsione sarà probabilmente rivista al ribasso a giugno, ha affermato Phil Klotzbach, esperto di uragani della Colorado State University. Questo dopo che nove delle ultime dieci stagioni degli uragani atlantici sono state al di sopra della norma o addirittura iperattive, ha aggiunto Klotzbach.

L’anno scorso è iniziato lentamente, ma poi c’è stata un’impennata, con un numero quasi record di tre uragani di categoria 5, tra cui Melissa, che ha devastato Giamaica e Cuba, ha dichiarato Suzana Camargo, climatologa ed esperta di meteorologia tropicale presso la Columbia University.

“Dovremmo aspettarci un anno meno attivo rispetto a quello che abbiamo visto di recente, e forse significativamente al di sotto della media“, ha affermato Kristen Corbosiero, scienziata atmosferica dell’Università di Albany. “Ma, ripeto, ne basta uno solo per causare vera devastazione e distruzione negli Stati Uniti continentali o persino alle Hawaii”.

La causa principale: El Niño

La causa principale è “l’elefante nella stanza”, ovvero El Niño, ha detto Camargo. El Niño è il riscaldamento naturale e ciclico di alcune zone del Pacifico centrale che altera i pattern meteorologici in tutto il mondo, soprattutto durante l’inverno. Da decenni, gli scienziati riscontrano una correlazione tra El Niño e un’attività degli uragani atlantici inferiore alla media, nonché tempeste più intense e numerose nel Pacifico centrale e orientale. Quest’anno molte previsioni indicano un El Niño forte, super-forte o addirittura da record. Durante La Niña, il lato freddo di El Niño, l’Atlantico è generalmente più attivo con tempeste più intense.

C’è una probabilità del 98% che si verifichi un El Niño quest’estate e una probabilità dell’80% che sia di intensità moderata o forte, ha dichiarato oggi l’amministratore della NOAA, Neil Jacobs. Le stagioni degli uragani atlantici in cui El Niño raggiunge lo stato forte o molto forte presentano due terzi delle tempeste con nome e la metà degli uragani rispetto alla media del periodo 1991-2020, secondo un’analisi dell’Associated Press sulle statistiche relative alle tempeste e a El Niño.

L’impatto di El Niño sugli uragani atlantici

El Niño contrasta la formazione di tempeste atlantiche in diversi modi, soprattutto con venti trasversali a circa 1,5-11 chilometri dalla superficie, “che possono sostanzialmente disgregare i temporali che compongono” un uragano, ha affermato Corbosiero. “Un wind shear più forte del normale tende a inclinare le tempeste mentre cercano di svilupparsi”, ha detto Brian Tang, scienziato atmosferico dell’Università di Albany. “Spinge aria secca verso le tempeste e impedisce che si sviluppino. E se si sviluppano, impedisce anche che si intensifichino”.

Le previsioni per il picco della stagione degli uragani mostrano un forte wind shear da ovest nella principale regione di sviluppo degli uragani più grandi e duraturi che provengono dall’Africa e si sviluppano mentre si dirigono verso ovest sull’Atlantico, ha detto Klotzbach. Durante El Niño si verificano meno tempeste di questo tipo. Nei 15 anni di El Niño più intensi dal 1950, 37 tempeste con nome, 11 uragani e tre uragani maggiori hanno toccato terra negli Stati Uniti continentali, ma nei 15 anni di La Niña più freddi 61 tempeste con nome, 31 uragani e 10 uragani maggiori hanno colpito le coste del Golfo e dell’Atlantico americani, secondo Klotzbach. L’esperto ha affermato che El Niño riduce il numero di impatti sulla costa atlantica, ma ha un’influenza minore sul numero di landfall sulla costa del Golfo.

Attesa una stagione intensa nel Pacifico

El Niño e La Niña hanno un effetto opposto sulle tempeste nel Pacifico centrale e orientale rispetto a quello che hanno nell’Atlantico, quindi gli esperti prevedono una stagione più intensa in quelle regioni. Jacobs ha affermato che c’è una probabilità del 70% che il Pacifico orientale abbia una stagione superiore alla norma. Le tempeste del Pacifico orientale vicino alla Bassa California, in Messico, tendono a “dirigersi verso ovest, influenzando la fauna ittica e poco altro“, ha detto Corbosiero. Ma a volte possono virare verso est o verso nord e causare danni ingenti, come nel caso dell’uragano Otis nel 2023 che si è abbattuto sul Messico, o dell’uragano Lester del 1992, che ha causato forti piogge nel sud-ovest degli Stati Uniti, ha aggiunto.

Le Hawaii sono un piccolo arcipelago in un grande oceano che può essere minacciato. Nel 1992, un anno di El Niño in cui ci furono poche tempeste atlantiche (anche se Miami fu devastata dall’uragano Andrew), le Hawaii furono colpite dall’uragano Iniki. Più a ovest, verso l’Asia e l’India, “le probabilità che una tempesta in formazione si trasformi in un super tifone aumentano significativamente durante il fenomeno El Niño”, ha affermato Klotzbach.

La stagione degli uragani nel Pacifico orientale è iniziata il 15 maggio e quella nell’Atlantico inizierà l’1 giugno; entrambe termineranno il 30 novembre.