L’Africa si sta spaccando più velocemente di quanto pensassimo, formando un nuovo oceano

I geologi hanno scoperto che il continente africano si separerà prima del previsto. Una faglia attiva ha raggiunto una “soglia critica” e presto si separerà, formando un nuovo oceano. Detto questo, “presto” è un termine relativo: ci vorranno ancora alcuni milioni di anni, ma su scala geologica è un battito di ciglia. “Abbiamo scoperto che la formazione della faglia in questa zona è più avanzata e la crosta è più sottile di quanto si pensasse“, afferma Christian Rowan, geoscienziato della Columbia University. “L’Africa orientale ha compiuto progressi maggiori nel processo di rifting rispetto a quanto si credesse in precedenza”.

L’aspetto più intrigante di questa scoperta sono le sue implicazioni per la nostra storia. La Rift Zone del Turkana in Kenya è ricca di fossili di ominidi primitivi, il che suggerisce che sia stata un luogo chiave per l’evoluzione umana. Ma la nuova scoperta suggerisce che la regione potrebbe non essere stata necessariamente più importante per i nostri antenati rispetto ad altre zone dell’Africa: potrebbe semplicemente darsi che questi processi geologici abbiano creato condizioni molto favorevoli alla fossilizzazione.

Il sistema di rift dell’Africa orientale

L’attuale disposizione dei continenti sulla Terra ci sembra immutabile, ma in realtà sono in continuo movimento, seppur molto lentamente. Oltre 200 milioni di anni fa, erano tutti compressi in un unico supercontinente, e si prevede che in un futuro lontano (per lo più) si riuniranno di nuovo.

Dove due placche tettoniche si incontrano, si formano le montagne. Dove si allontanano, nascono gli oceani. Il sistema di rift dell’Africa orientale è un chiaro esempio di quest’ultimo fenomeno. La placca africana si sta attualmente dividendo in due: la massiccia placca nubiana a ovest, che contiene la maggior parte del continente; e la più piccola placca somala, che contiene gran parte della costa orientale e l’isola del Madagascar.

Lo studio

Per il nuovo studio, gli scienziati si sono concentrati su una parte specifica di questo sistema: il Rift del Turkana, che si estende per centinaia di chilometri tra Kenya ed Etiopia. Il team ha analizzato le misurazioni sismiche precedentemente effettuate nella regione e ha calcolato lo spessore della crosta terrestre in quella zona. È emerso che è molto più sottile del previsto: solo circa 13 chilometri di spessore al centro del rift. Per confronto, la crosta raggiunge uno spessore di oltre 35 chilometri lungo i margini della regione del rift.

Quando la crosta in una zona di rift si assottiglia al di sotto dei 15 chilometri circa, significa che è entrata in una fase chiamata “necking” (restringimento). Una volta raggiunto questo punto, la frammentazione continentale è praticamente inevitabile. “Più la crosta si assottiglia, più si indebolisce, il che favorisce la continua formazione del rift“, afferma Rowan.

Tra qualche milione di anni, questa fase si concluderà e si entrerà nella successiva: l’oceanizzazione. Come suggerisce il nome, è così che si forma un nuovo oceano. La crosta terrestre si assottiglierà a tal punto che il magma erutterà dal sottosuolo, accumulandosi e raffreddandosi fino a formare un bacino. Questo diventerà un nuovo fondale oceanico, man mano che l’acqua inizierà a riversarsi dall’Oceano Indiano. Questo processo è già in corso nella depressione di Afar, situata nell’Africa nordorientale, vicino al Mar Rosso.

La correlazione con i fossili

I ricercatori stimano che il Rift del Turkana sia entrato nella sua attuale fase di necking circa 4 milioni di anni fa, dopo un lungo periodo di attività vulcanica. Curiosamente, questa datazione coincide con l’età dei più antichi fossili di ominidi e delle relative testimonianze rinvenute nella zona.

Probabilmente non si tratta di una coincidenza, suggeriscono i ricercatori. Con l’inizio del restringimento del rift, la sedimentazione ha cominciato ad accumularsi più rapidamente, creando le condizioni ideali per la conservazione di una registrazione dettagliata della vita che vi prosperava all’epoca.

“La coincidenza temporale tra questa transizione tettonica e l’inizio della formazione di strati spessi e continui ricchi di fossili suggerisce che la fase di restringimento abbia fornito condizioni cruciali per la conservazione dei fossili“, scrivono i ricercatori. “Proponiamo che questi cambiamenti tettonici abbiano giocato un ruolo fondamentale nel plasmare l’eccezionale patrimonio paleoantropologico della Rift Zone del Turkana”. I ricercatori affermano che studi futuri potrebbero approfondire questa connessione.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications.